Japonya'daki Deprem Otomotiv Devlerini Vurdu: Üretim Durdu!

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28 Temmuz tarihinde Japonya'da meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremin etkileri otomotiv sektörünü de olumsuz etkilemiş durumda. Büyük tedarik zinciri aksamalarına neden olan deprem yüzünden çok sayıda otomobil üreticisi en az 1 hafta süreyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı.

Japonya'da Hangi Markalar Üretimi Durdurmak Zorunda Kaldı?

Ülkede meydana gelen depremlerin ardından Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan ve Mitsubishi gibi büyük otomobil firmaları üretimlerine çeşitli nedenlerle ara vermiş durumda. Japon şirketler tedarikte yaşanan aksamaların yanı sıra yapısal değerlendirmelerde bulunmak için üretim bantlarını bir süre durdurma kararı aldı.

Toyota Depremden Nasıl Etkilendi?

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunan Toyota, Kyushu adasındaki üretim merkezlerinde faaliyetlerini askıya aldığını doğruladı. Bu tesisin yanı sıra Miyata, Kanda ve Kokura fabrikaları da yapısal incelemeler ve tedarik zinciri sıkıntıları nedeniyle 5 Ağustos tarihine kadar kapalı kalacak.

Toyota, Miyata fabrikasında ürettiği araçların yüzde 90'ını ihraç ediyor. Kanda ve Kokura tesislerinde ise marka Japon marka için motor ve hibrit güç aktarma sistemleri üretiliyor. Diğer yandan şirketin Japonya'nın merkezinde bulunan Tahara fabrikasında da üretime 7 Ağustos'a kadar ara verilecek.

Tahara fabrikası deprem bölgesinden uzak olsa da bu bölgeden çokça tedarik sağlıyordu. Şirket bu yüzden Tahara fabrikasında da üretimi askıya almış durumda. Toyota'nın bünyesinde yer alan Daihatsu da deprem nedeniyle üretimine bir süre ara veren markalar arasında yer alıyor.

Nissan Depremden Sonra Üretimi Durdurdu Mu?

Depremden etkilenen markalardan bir tanesi de Nissan oldu. Nissan fabrikalarında üretimi 5 Ağustos'a kadar askıya almış durumda. Yıllık 130 bin üretim kapasitesine sahip Nissan Shatai Kyushu fabrikası ve 500 bin üretim yapılabilen Nissan Motor Kyushu tesislerinde üretime ara verildi. Bu fabrikalarda Nissan Patrol, Infinit QX80, Nissan X-Trail gibi modeller üretiliyordu.

Mitsubsihi Üretime Ara Verdi Mi?

Mitsubishi, Japonya'nın batısındaki Mizushima tesislerinde aksayan nakliye kanalları ve tedarikçilerde meydana gelen fiziksel hasar nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı. Japon markanın yetkilileri, fabrikanın ne zaman tam kapasite ile çalışacağına dair net bir zaman çizelgelerinin olmadığını belirtiyor.

Honda Depremden Nasıl Etkilendi?

Honda deprem bölgesinde yer alan bir motosiklet ve güç ünitesi tesisisinde yapısal değerlendirmelerde bulunmak için üretime ara verdiğini duyurdu. Şirket değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından üretime geri dönmeyi umuyor. Ancak Japon marka üretimin ne zaman normale döneceğini ise açıklamış değil.

Editörün Yorumu

Japon otomotiv endüstrisinin 'tam zamanında üretim' felsefesi ile çalışması nedeniyle tedarik zincirindeki en küçük aksama bile üretimi olumsuz anlamda etkileyebiliyor. 28 Temmuz tarihiinde gerçekleşen deprem nedeniyle markaların tedarik zincirinde önemli aksamalar meydana gelmiş durumda. Bu durum da üretimin durmasına neden oldu. Umarım Japonya'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı daha fazla artmaz ve kısa sürede hayat normale döner.