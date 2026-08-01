Google'dan Apple AirTag Alternatifi Ürün Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Google, yeni bir ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, Google Pixel Tag olarak adlandırılıyor. İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere Apple'ın eşya takip sistemi Apple AirTag gibi çalışacak şekilde tasarlandı. Son zamanlarda bu tür ürünlerin sayısı epey arttı. Görünüşe göre teknoloji devi de bu konuda geri kalmak istemiyor.

Google Pixel Tag Nasıl Görünüyor?

Google Pixel Tag'in tasarımı alışagelmiş takip cihazlardan biraz farklı. Çoğu takip cihazı ya tamamen yuvarlak ya da kare şeklinde oluyor ama bu cihaz epey uzun ve oval tasarımla birlikte karşımıza çıkacak. Ayrıca üzerinde herhangi bir delik ve benzeri unsur yer almıyor. Bu da onun büyük bir olasılıkla AirTag gibi özel kılıflarla kullanılacağını düşündürüyor.

Google Pixel Tag Nasıl Çalışacak?

Google Pixel Tag, yakın mesafede büyük bir ihtimalle Bluetooth tabanlı bir takip sistemi üzerinden çalışacak. Kullanıcı, önce Pixel Tag'i telefonundaki Google hesabına bağlayacak. Hangi eşyaya taktığı belirlenecek. Daha sonra düşük güç tüketen sinyaller yayacak. Bluetooth menzilini aşması gibi bir durum söz konusu olursa Google'ın "Cihazımı Bul" ağı devreye girecek.

Yakındaki Android telefonlar, bu sinyali algılayacak ve konum bilgisini Google tarafına anonim bir şekilde iletecek. Sahibi de kendi telefonundan kayıp eşyanın yaklaşık olarak nerede olduğunu öğrenebilecek. Yakındaki aramalar sırasında da Pixel Tag'in üzerindeki hoparlör kullanılacak. Uygulama üzerinden cihaz bulunmak istendiğinde takip cihazı ses çıkararak nerede olduğunun bulunmasını kolaylaştıracak.

Teknoloji devinin yeni ürününün en büyük avantajı elbette Android ekosistemi olacak. Bu ekosisteme bağlı çok sayıda kullanıcı var. Pixel Tag'in yer aldığı bir çanta kaybolduğunda yakınından mutlaka bir Android telefon geçecektir. Böylelikle sinyal yakalanabilecek ve kullanıcı da çantanın nerede olduğunu vakit kaybetmeden öğrenebilecektir.

Google Pixel Tag Ne Zaman Tanıtılacak?

Google henüz Pixel Tag'in tanıtım tarihini açıklamadı fakat sızıntılara göre cihaz, 12 Ağustos 2026'da Google Pixel 11 ile beraber tanıtılacak. Zaten teknoloji devi, daha önce de birçok kez akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerini Pixel telefonlarla aynı etkinlikte tanıttı. O yüzden bunun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

Google Pixel Tag'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel Tag'in fiyatı henüz açıklanmamış olsa da Apple AirTag'den daha düşük fiyata sahip olması muhtemel. Apple AirTag'in tekli paketi şu an Türkiye'de 1.599 TL'ye satılıyor. Google eğer ürününün daha hızlı yayılmasını isterse -ki bu çok yüksek bir ihtimal- Türkiye'de de 1.200 TL civarında bir fiyata satılabilir.

Google Pixel Tag Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel Tag'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali var. Öyle ki bu ürünü Türkiye'ye getirmek isteyen ithalatçı firmaların önünde şirketin Pixel telefonlarında olduğu gibi IMEI kaydı ve benzeri engeller bulunmuyor. O yüzden Türkiye'ye getirilip çevrim içi mağazalar üzerinden satışa sunulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Google Pixel Tag, bence uygun bir fiyatla satışa sunulursa epey ilgi görebilir. Evet, şu ana kadar birçok marka benzer ürün geliştirip satışa sundu. Bu yüzden ciddi bir rekabet söz konusu hâle geldi ama yine de tamamen geç kalmış değil. Google'ın kendi takip cihazı, özellikle Android kullanımının dünya genelinde epey yaygın olduğu göz önüne alınırsa oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.