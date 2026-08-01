Direksiyonsuz Otomobiller Gerçek Oluyor: Amazon Yollara Çıkmak İçin İzni Aldı!

Direksiyonsuz ve pedalsız otomobiller bilim kurgu filmlerinde sıkça rastladığımız bir şeydi ama görünen o ki artık bu durum gerçek oluyor. Amazon’un 2020 yılında bünyesine kattığı otonom sürüş şirketi Zoox, tamamen baştan tasarladığı sürücüsüz taksileri ile ücretli yolcu taşımak için o çok beklenen resmi onayı aldı.

Zoox Robotaksinin Özellikleri Neler?

Bugüne kadar otonom araç denilince aklımıza, tepesine bir sürü sensör ve kamera takılmış standart otomobiller geliyordu. Waymo gibi şirketler uzun yıllardır standart araçlara ekledikleri otonom özelliklerle robotaksi hizmeti veriyordu. Ancak Zoox, sürece bambaşka bir noktadan yaklaştı ve aracını doğrudan "sürücüsüz" olacak şekilde tasarladı.

Zoox'un aracının kokpitinde direksiyon, fren veya gaz pedalı bulunmuyor. Bu özel araçta sadece karşılıklı oturan yolcular için tasarlanmış geniş bir kabin var. Tamamen yolcular için tasarlanan robotaksi, bu sayede sürücü için sunulan alanı da değerlendirerek yolculara çok daha geniş bir oturma ve yükleme alanı vadediyor.

Zoox Robotaksi İçin Nasıl İzin Aldı?

Tabii bu tarz sıra dışı bir aracı trafiğe sokmak Amazon için bile kolay olmadı. Şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından izni koparmış olsa da kontroller bir süre daha devam edecek. Zoox, önümüzdeki iki yıl boyunca senede maksimum 2.500 araçlık bir filoyla bu hizmeti verebilecek.

Kısıtlamanın temel nedeni ise oldukça anlaşılabilir. Mevcut tüm trafik kuralları ve güvenlik standartlarının yıllardır insanlı sürüşe göre ayarlandığını belirten kurum, otonom taksilerin sayısının artmasının zamana yayılmasını istiyor. Çünkü sürücüsü olmayan araçları bir anda yollara çıkarmak trafikte büyük sıkıntıları da beraberinde getirebilir.

Robotaksi İlgi Görüyor Mu?

Zoox aslında bir süredir Las Vegas ve San Francisco'da ücretsiz test sürüşleri yapıyordu. Şirket bugüne kadar 500 binden fazla yolcu taşımış durumda. Asıl dikkat çekici olay ise, hizmetin ücretli versiyonunu kullanmak için dijital bekleme listesine kaydolan yarım milyon insanın daha olması. Bu noktadan bakınca ABD'de insanların sürücüsüz araçları benimsemesinin oldukça kısa süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Planlar doğrultusunda Zoox'un robotaksisi önümüzdeki ay Las Vegas’ta ilk ücretli yolculuğuna başlayacak. Fiyat tarifesi henüz netleşmese de rakamların Uber veya Lyft seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz. ABD'de standart 20 dakikalık ve yaklaşık 15 kilometrelik bir sürüş Uber'de yaklaşık 24 dolar. Zoox'tan da benzer bir fiyat görebiliriz.

Robotaksiler İçin Yeni Kurallar Var Mı?

NHTSA bir yandan Zoox'a bu özel izni verirken, bir yandan da sektörü düzene sokmak için kolları sıvamış durumda. Kurum, acil durumlarda bu araçların nasıl davranacağı veya uzaktan nasıl yönetileceği gibi konular için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmasını talep etti. İleride yaşanacak olaylarla birlikte araçlar hakkında yeni kurallar ve yönetmelikler de oluşacaktır.

Editörün Yorumu

Hâlâ araçların otomatik mi yoksa manuel mi olması gerektiğini tartışırken Zoox ise tam otonom robotaksisi ile bu tartışmayı kökünden bitirecek gibi görünüyor. Direksiyon ve pedala gerek duymayan bu tam otonom araçlar ile şirketler maliyetlerini önemli ölçüde azalttığı gibi yolcuları için de daha uygun bir ortam sağlıyor. Zoox'un açtığı bu yola muhtemelen yakın zamanda Tesla Cybercab de katılacaktır. Bakalım bu robotaksiler ülkemize ne zaman adım atacak?