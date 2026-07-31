BİM'de iPhone 17'ye Benzeyen Ucuz Telefon Satılacak! Tarih Verildi

BİM marketlerde düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen tablet olabiliyor. Bu hafta ise ucuz Android telefon satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

BİM'de Satılacak Omix O1 Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 9 Ağustos 2026 tarihinde Omix O1 Neo satılacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Android telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Stok miktarına dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

Omix O1 Neo'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inc

6,78 inc Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Helio G100

Helio G100 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP AF ana kamera ve 5 MP ikinci kamera

64 MP AF ana kamera ve 5 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33 W

Omix O1 Neo'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. IPS ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Omix O1 Neo'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Helio 100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS, aksiyon türündeki Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce OPPO A6 Pro 4G, OPPO Reno 13 F 4G ve TECNO Camon 30S Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. MediaTek tarafından geliştirilen işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Omix O1 Neo'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. 8,75 mm kalınlığında ve 205 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihazda ayrıca gece fotoğraf modu ve gece video modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları yer alıyor.

Omix O1 Neo'nun Bataryası Kaç mAh?

O1 Neo, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Omix'in diğer Android telefon modeli O1 Next 5G'de de aynı batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

BİM'de Omix O1 Neo Satın Alınır mı?

Omix O1 Neo'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda internette 8 bin 699 TL fiyata bulunabiliyor. O1 Neo'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü BİM'de ise 7 bin 500 TL'ye satılacak. Yani BİM'de çok daha uygun bir ücret karşılığında O1 Neo satın alınabilecek. Dolayısıyla söz konusu telefonu BİM'de almak daha mantıklı olacaktır.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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