Land Rover Defender'a Çinli Rakip: BYD Ti 7

BYD Avrupa'daki agresif büyümesini sürdürüyor. Çinli üretici, Land Rover Defender'ı hedef alan yeni Ti 7 modelini tanıttı. Tasarımı ile Defender'a kafa tutan model, konfor özellikleri, teknolojisi ve boyutları ile İngiliz rakibinin önüne geçmek istiyor. İşte BYD Ti 7 modelinin detayları.

BYD Ti 7'nin Tasarımı Nasıl?

BYD'nin yeni SUV modeli tasarımı ile direkt olarak Land Rover Defender ve Toyota Land Cruiser modellerini hedef alıyor. Özellikle Defender'a oldukça benzeyen model köşeli çizgileri ve düz tavan çizgisi ile dikkat çekiyor. Ön bölümde L formlu LED aydınlatma elemanlarına ev sahipliği yapan dikdörtgen formlu farlar siyah bir ön ızgara ile birbirine doğru uzanıyor. Ön tamponda yer alan gmüş renkli tampon korumalığı ise aracın SUV karakterini vurguluyor.

Yan tarafta düz omuz ve tavan çizgisi ile adeta Defender gibi görünen model, daha büyük boyutları ile İngiliz rakibinden ayrılıyor. Arka bölümde oldukça dik bir yapıya sahip olan aracın aydınlatma elemanları gövdenin her iki tarafında yer alıyor. Arka bagaj üzerine konumlandırılan yedek lastik de yine arazi karakterinin altını çiziyor. Yeni SUV model bu sayede Defender ve Land Cruiser gibi görünüyor olsa da aynı derece arazi kabiliyeti sunup sunmadığı bir soru işareti.

BYD Ti 7 İç Mekanda Neler Sunuyor?

İç mekana geçtiğimizde ilk dikkat çeken detay aracın 15,6 inçlik döner bilgi-eğlence sistemi ekranı oluyor. Oldukça sade ve teknolojik olarak tasarlanan kokpitte 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 18 hoparlörlü ses sistemine yer verilmiş. Kullanışlı bir iç mekan hedefleyen BYD bunun için yeni SUV modelinde bolca saklama alanına ve tamamen yatabilen koltuklar kullanmış.

BYD Ti 7 Hangi Motora Sahip?

BYD, yeni SUV modelin 1,5 litrelik turbo benzinli motoruna eşlik eden 2 elektrikli üniteye sahip şarj edilebilir bir hibrit güç ünitesi kullanmayı tercih etmiş. Toplamda 408 beygir güç sunabilen modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 4,8 saniye. BYD Ti 7'nin maksimum hızı ise 190 km/s olarak açıklandı.

BYD Ti 7'nin şarj edilebilir hibrit ünitesi 35,6 kWh'lik bataryaya sahip. SUV model WLPT döngüsüne göre 119 kilometrelik menzil sunuyor. Aracın içten yanmalı motoru özellikle şehir içerisinde sadece menzil artırıcı olarak görev yaparken yüksek hızlarda elektrik motorları ile birlikte tekerleklere güç gönderiyor.

BYD Ti 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

BYD, kasım ayında İngiltere'de bayilerdeki yerini alacak. 7 bin 500 sterlinlik bir fiyatla ön siparişe açılan modelin fiyatı ise 47 bin 995 sterlin olarak belirlenmiş durumda. Yeni modelin 2027 yılının başında ise tüm Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. BYD'nin ülkemizdeki fabrika sözünden geri adım atmış olması ve yüksek fiyatlandırma nedeniyle Ti 7 modelini Türkiye'de görmeyi beklemiyoruz.

Editörün Yorumu

BYD, oldukça iddialı bir hamle ile Land Rover Defender ve Land Cruiser gibi modellerin karşısına çıkıyor. Tasarımı ile direkt olarak bu modelleri hedeflediğini gösteren BYD Ti 7 modelinin arazi kabiliyeti ise bir soru işareti. Ayrıca aracın 48 bin sterlini bulan fiyatı da Avrupa'da başarılı olmasının önünde engel olabilir.