BMW M2 Fiyatına Toyota Corolla Olur Mu?

Toyota Corolla uzun yıllardır sorunsuz yapısı ve uygun fiyatı ile dünya genelinde en çok satılan otomobillerin başında geliyor. Aile otomobili denince akla gelen ilk modellerden olan Corolla, performanslı GR versiyonu ile bundan çok daha fazlası olduğunu kanıtlamıştı. Japon üreticinin geçtiğimiz günlerde tanıttığı GRMN Corolla ise performansının yanı sıra fiyatıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

Toyota GRMN Corolla'nın Fiyatı Ne Kadar?

Toyota yaklaşık 2 ay önce tanıttığı GRMN Corolla modelinin fiyatını açıkladı. Japon üretici performanslı hot-hatch modeli için 64 bin 360 dolarlık fiyat belirlemiş durumda. Dünya genelinde üretimi 730 adet ile sınırlı olan model Japonya, ABD ve Avustralya pazarlarında sunulacak. Performanslı model fiyatı ile tartışma yaratmış durumda.

GRMN Corolla dört tekerlekten çekişli yapısı ve performansı ile az bulunan bir model olsa da sahip olduğu fiyat ile daha üst düzey modellerin bölgesine girmiş oldu. Japon hot-hatch model ABD piyasasına baktığımızda BMW M2 ve Ford Mustang Dark Horse gibi 500 beygirlik modellerin fiyatlarına yaklaşıyor. GR Corolla'nın fiyatı ülkede 43 bin dolar olarak belirlenmiş durumda. Standart Corolla'nın fiyatı ise 23 bin dolar seviyesinde.

304 beygir güç üretebilen GRMN Corolla'nın çok daha yüksek güç ve performansa sahip olan modellere yakın fiyatlanmasının sadece sınırlı üretim adedi ile açıklanması oldukça zor. Bu fiyatı ile GRMN Corolla çokça tartışılsa da sadece 730 adet üretilmesi sayesinde birçok koleksiyonerin garajına adım atabilir.

Toyota GRMN Corolla Hangi Özelliklere Sahip?

GRMN Corolla, GR Corolla ile aynı şekilde 1,6 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motora sahip. Standart GR Corolla ile aynı şekilde 304 beygir güce sahip olan modelin tork miktarı ise 10 Nm artırılarak 410 Nm'ye çıkarılmış. Performanslı model fazladan sahip olduğu tork sayesinde özellikle virajlarda daha iyi bir ivmelenme vadediyor.

Japon üretici fazladan sunulan tork miktarının yanı sıra arka koltukları kaldırıp daha fazla karbon fiber kullanarak 30 kilogramlık ağırlık avantajı sağlamış. GRMN Corolla, standart GR Corolla'dan farklı olarak takla kafesine, iptal edilen arka koltuklara ve yüksek performanslı modellerde gördüğümüz Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle geliyor.

Bunların yanı sıra ön çamurluktai hava kanalları, arka çamurluktaki eklenti ve manuel olarak ayarlanabilen arka spoyler sportif modeli GR Corolla'dan ayırıyor. Toyota bu bileşenler sayesinde aracın yüksek hızlarda daha fazla denge ve yere basma kuvveti sunduğunu belirtiyor. Japon üretici GRMN Corolla modelini sadece manuel şanzımanla sunuyor.

Toyota GR Corolla Özellikleri Neler?

Toyota henüz GRMN Corolla'nın performans verilerini paylaşmadı. Fikir vermesi açısından GR Corolla'nın özellikleri ise şu şekilde:

Motor hacmi: 1.618 cm³

Güç: 304 beygir

Tork: 400 Nm

Ağırlık: 1.480 kg

Boyutlar: 4.410 mm uzunluk / 1.850 mm genişlik / 1.450 mm yükseklik

0-100 km/s hızlanma: 5 saniye

Maksimum hız: 230 km/s

Editörün Yorumu

Toyota son dönemde Gazoo Racing ile birlikte birbirinden özel modeller ortaya koydu. GR Corolla da bunlardan bir tanesi. Performanslı model 300 beygiri aşan gücü ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile en eğlenceli otomobillerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan GRMN Corolla ise güç avantajı olmamasına rağmen sahip olduğu daha düşük ağırlık ve özel ayarlanan diğer özellikleri ile pist kullanımı için ideal görünüyor.

Aracın fiyatı ise bu konuda belki de tartışılacak tek detay olabilir. Sınırlı üretim araçlar her zaman değerlidir ancak bunu haketmeleri gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar 730 adet ile oldukça özel bir model olsa da GRMN Corolla'nın M2 ve Mustang Dark Horse gibi modellerle aynı fiyatlarda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak birçok kesim tarafından pahalı olarak görülse de GRMN Corolla yine satışa sunulduğu gibi yok satacaktır.