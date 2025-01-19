Trump, TikTok’u Kurtarmak İçin Harekete Geçti: Ama Bir Şartı Var

Bir süredir ABD hükümeti ile başı belada olan TikTok, 19 Ocak itibariyle ABD operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu. Uygulamaya giren kullanııcılar herhangi bir sonuç alamamış ve "TikTok geçici olarak devre dışı" uyarısı ile karşılaşmışlardı. Sosyal medya devinin geleceği belirsizliğini sürdürürken devreye giren ise Donald Trump oldu ve TikTok kullanıma açıldı.

TikTok, ABD'de Yeniden Erişime Açıldı

Donald Trump, göreve başlayacağı ilk gün TikTok’u yasaklanmaktan kurtarmak için bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını açıkladı. Daha önce uygulamaya karşı yasaklama kararı almasıyla bilinen Trump, bu kez kısıtlayıcı hükümlerinin yürürlüğe girmesini engellemeyi hedeflediğini duyurdu.

Ayrıca ABD’li bir şirketin TikTok’un yüzde 50 hissesine sahip olacağı bir çözüm üzerinde çalışacağını da vurguladı. Trump'ın açıklamalarının ardından ise TikTok, ABD'de yeniden kullanıcıların erişimine açıldı. Uygulamanın açılış ekranında ise Trump'a teşekkür eden şu sözlere yer verildi:

Tekrar hoş geldiniz!

Sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Başkan Trump'ın çabaları sayesinde TikTok yeniden ABD'de!

TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi yaratmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz.

TikTok uygulaması hala ABD'de App Store ve Google Play Store gibi uygulama marketleri üzerinden erişilemezken, bunun yakında düzelmesi bekleniyor. Halihazırda telefonuna yüklü olan kullanıcılar TikTok'a şu an sorunsuz erişirken, diğerlerinin ise ya beklemesi ya da APK gibi seçeneklere yönelmesi bekleniyor.

Bilmeyenler için TikTok, kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılabileceği endişesi nedeniyle ABD'de ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldü. Bu sebeple yasaklama girişimleri başlatıldı. Mahkeme şirketin ABD operasyonlarını satmasını istedi. Ancak şirket buna yanaşmayınca durum Trump'ın müdahalesine kadar çıkmaza girmişti.