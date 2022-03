TikTok, Rusya'da Yeni Video Oluşturmayı Geçici Olarak Yasakladı

TikTok, Rusya'da yeni video yüklemelerini ve canlı yayınları askıya aldı ve bu kararın nedeni olarak ülkenin yeni kabul edilen "sahte haber" yasasını öne sürdü.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.