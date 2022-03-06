TikTok, Rusya'da Yeni Video Oluşturmayı Geçici Olarak Yasakladı

TikTok, Rusya'da yeni video yüklemelerini ve canlı yayınları askıya aldı ve bu kararın nedeni olarak ülkenin yeni kabul edilen "sahte haber" yasasını öne sürdü.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

Twitter üzerinde yaptığı açıklamada TikTok "Rusya'nın yeni 'sahte haber' yasası ışığında, bu yasanın güvenlik etkilerini incelerken video hizmetlerimizi, canlı yayınları ve yeni içerik oluşturmayı yasaklamaktan başka seçeneğimiz yok. Uygulama içi mesajlaşma hizmetimiz ise bu durumdan etkilenmeyecek." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta sahte haber yasasını imzalamıştı. Bu yasayla birlikte insanları Rusya ordusu hakkında "yanlış bilgi" yaymaları ve Rusya'ya karşı yaptırım çağrısında bulundukları için para cezasıyla veya 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilecek.

Rusya'daki TikTok Kısıtlaması Ne Kadar Sürecek?

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın iletişim ajansı Roskomnadzor, içerikler hakkında görüşmek için TikTok'a seslenmişti. TikTok daha sonra devlet kontrolündeki "bazı" içeriklere etiket eklemeyi planladığını duyurmuştu. TikTok son olarak "Hizmetlerimizi en büyük önceliğimiz olarak güvenlik ışığında tam olarak ne zaman sürdürebileceğimizi belirlemek için Rusya'daki gelişen koşulları değerlendirmeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.