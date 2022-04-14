TikTok'a Yorumları Beğenmeme Özelliği Geliyor

Yakında TikTok'a beğenmeme özelliği geliyor ancak yalnızca yorumlar için görünür olacak.

TikTok, şirketin şu anda yorumlar bölümünde beğenmeme özelliğini test ettiğini duyurdu. Uygulamanın test sürecine dâhil olan bazı kullanıcılar yorumlar bölümünde beğenmeme özelliğini görmeye başladı ancak şirketin bu özelliğin üzerinde son birkaç aydır çalıştığı bildiriliyor. Sosyal medya analizcisi Matt Navarra, bu yıl Ocak ayında TikTok'taki beğenmeme özelliği hakkında ilk tweet'i atmıştı.

Bununla birlikte özellik şu anda test aşamasında ve şirket, avantajları ve dezavantajları hakkında topluluk geri bildirimlerini aldığında kullanıma sunulacak. TikTok, TechCrunch'a beğenmeme özelliğinin şu anda ABD dışındaki bölgelerde test edildiğini ancak daha geniş bölgelere dağıtım planlarıyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadığını söyledi.

TikTok Beğenmeme Özelliğini Getiriyor

Tiktok has a dislike button??????? — BTS PAVED THE WAY⁷ (@thanosmfstan) April 13, 2022

TikTok'un beğenmeme özelliğinin dikkat çeken yanlarından biri de özel olması. Bir TikTok kullanıcısı herhangi bir yorumda beğenmeme özelliğini kullandığında, şirketin denetleme sistemi yanıtı kaydedecek. Ne yorum sahibi ne de içeriğine yorum yapılan içerik oluşturucu kimin neyi beğenmediğini göremeyecek.

Elbette görünür bir beğenmeme sayısı da olmayacak. TikTok, içerik oluşturucular ve izleyicileri arasında herhangi bir tartışmadan kaçınmak için beğenmeme yanıtını gizli tuttuğunu belirtiyor. TikTok, beğenmeme özelliğinin kullanıcıların "alakasız veya uygunsuz olduğuna inandıkları yorumları tanımlamaları" için bir yol olarak test edildiğini söyledi. TikTok'un içerik denetleme sisteminin, gerekli eylemi yapmak için her bir beğenmeme hareketini nasıl işleyeceği belli değil. Ayrıca TikTok, bir yorumun politika ihlali açısından incelenmesi için beğenmeme sayısına yönelik bir bağlantı olup olmadığını açıklamadı.

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