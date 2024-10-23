Tineco, Islak ve Kuru Temizlik Yapabilen Uygun Fiyatlı Dikey Süpürgesi FLOOR ONE Stretch S6'yı Tanıttı

Temizlik teknolojileri gelişmeye ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Örneğin bir zamanlar iki ayrı işlem ve ve iki ayrı ekipman gerektiren süpürme ve silme günümüzde tek bir cihaz ile yapılabiliyor. Bu çift fonksiyonlu süpürgelere olan ilgi her geçen gün artıyor. Durumun farkında olan Tineco ise tüketicilerin ihtiyacını karşılamak için hem ıslak hem de kuru temizliği aynı anda yapabilen FLOOR ONE Stretch S6'yı kullanıcıların beğenisine sundu. İşte detaylar!

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 Özellikleri

Tineco, en yeni kablosuz dikey süpürgesi FLOOR ONE Stretch S6'yı kullanııcların beğenisine sundu. Modern beklentileri karşıllayarak hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen bu yeni cihaz, 180 dereceye kadar bükülebilen tasarımıyla zorlu alanlarda bile zahmetsiz temizlik sağlıyor.

Yatak ve kanepelerin altı gibi ulaşılması zor köşelere kolayca erişerek hem süpürme hem de paspaslama işlemlerini tek seferde gerçekleştirebiliyor. Pek çok modern temizlik teknolojisi ile donatılan FLOOR ONE Stretch S6, temiz suyla sürekli paspaslama imkanı sunarken, güçlü emiş gücü ve kirli su ayırma sistemi sayesinde her temizlikte lekesiz sonuçlar elde ediliyor.

Ayrıca FlashDry kendini temizleme sistemi, 70 derece sıcaklıkta su ve hava ile cihazın fırça rulosunu ve borusunu hijyenik bir şekilde temizliyor ve kurutuyor. FLOOR ONE Stretch S6, tam şarjla 40 dakika boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor ve bu süre zarfında 230 metrekareden fazla alanı etkin şekilde temizleyebiliyor.

Ergonomik tasarımı ve mini yardımcı tekerlekleri ile temizlik sürecini daha keyifli ve rahat bir hale getiriyor. Ürünün Türkiye'deki satış fiyatı ise 17.999 TL. Ki bunun benzer özelliklere sahip dikey süpürgelere kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat olduğunu söylemek mümkün. Siz de bu süpürgeyi almayı düşünüyorsanız ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Tineco'nun resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.