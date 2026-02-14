Fiziksel Klavyeli Android Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Olacak

Unihertz, fiziksel klavyeye sahip akıllı telefonu Titan 2 Elite'in global lansman tarihini açıklığa kavuşturdu. Bir döneme damgasını vuran BlackBerry'leri anımsatan tasarıma sahip olan cihaz hem günümüz standartlarında telefon arayan hem nostalji yapmak isteyenlerin karşısına ideal bir seçenek olarak çıkacak gibi görünüyor.

Titan 2 Elite, Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Unihertz, Titan 2 Elite'ın global lansmanını 2 ila 5 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan MWC 2026'da (Mobil Dünya Kongresi) gerçekleştirecek. Şirket, bu tür telefonlara ilgi duyanlar için etkinlikten önce cihazın önemli özelliklerini şimdiden doğruladı. Dokunmatik ekranın yanı sıra fiziksel klavye de içerecek ancak bu klavye sadece yazmak için kullanılmayacak.

TikTok veya Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında ekran yerine klavye üzerinden kaydırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yazı yazarken imlecin hassas bir şekilde hareket etmesi gerektiğinde de yine klavyeyi bir dokunmatik yüzey olarak kullanmanız mümkün olacak. Bu da klavyeyi oldukça işlevsel hâle getirerek ana işlevinin dışında da kullanmanızı mümkün kılacak.

Titan 2 Elite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 512 GB

512 GB İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 Kamera: 50 megapiksel ana kamera + ikinci kamera

50 megapiksel ana kamera + ikinci kamera Renk Seçenekleri: Siyah ve turuncu

Siyah ve turuncu İşletim Sistemi: Android 15 ya da Android 16

Telefonun arka tarafında iki kamera yer alacak. Sızıntılara bakılacak olursa bu modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacağız. Ayrıca çerçeveler de önceki modellere göre bir hayli ince tutulacak. Telefon gücünü ise Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunacağı söyleniyor. Android 15 ya da 16 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen telefon, siyah ve turuncu olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. Yine de bu teknik özelliklerin henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. MWC 2026'da gerçekleştirilecek olan tanıtımla birlikte netlik kazanacak.

Titan 2 Elite, Türkiye'de Satılacak mı?

Unihertz, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka değil ancak Titan 2 gibi modeller şu anda bazı web sitelerinde ithal edilerek satılıyor. Yeni modelin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bazı çevrim içi mağazalarda satışa sunulması muhtemel. Bunun haricinde yurt dışından da getirilebilecek ancak bu yol tercih edildiğinde gümrük düzenlemesi ve IMEI kaydı için ekstra ödeme yapmanız gerekeceğini belirtmemiz gerekiyor.