12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Infinix Note 60 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaay devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıkan Infinix Note 60 Ultra, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

X6877 model numarasına sahip olan Infinix Note 60 Ultra, TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telfeonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre akıllı telefon 6840 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate

MediaTek Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Android 16 tabanlı XOS 16 Batarya Kapasitesi: 6840 mAh

6840 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 30W kablosuz

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8400 Ultimate işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.10GHz çekirdek, üç adet 3.00GHz çekirdek ve bir adet 3.25GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Note 50 Pro 4G'de MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G100 Ultimate tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Infinix Note 60 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 17 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Note 60 Ultra'nın serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağından dolayı telefon 20 bin TL civarı başlangıç fiyat ile gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Resmî fiyat, lansman ile bilrikte belli olacak.

Infinix Note 60 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Note 60 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix Note 50 Pro 4G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.