Tivibu En Çok İzlenen Filmler Açıklandı (2021)

Tivibu en çok izlenen filmler belli oldu. Türk Telekom'un dijital TV platformunda 2021 yılının ilk dokuz ayında en çok izlenen yapımlar arasında animasyon ve yerli komedi filmleri öne çıktı. Peki, bu yıl Tivibu'da en çok hangi yapımlar izlendi? Paylaşılan lsiteye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tivibu En Çok İzlenen Filmler Listesi

Recep İvedik 6 Zack Snyder's Justice League Frozen (Karlar Ülkesi) Recep İvedik 5 Godzilla vs. Kong The Witches (Cadılar) Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor Kayhan Tenet Cars (Arabalar)

Türk Telekom'un dijital TV platformunda 2021 yılının ilk dokuz ayında en çok izlenen yapımlar açıklandı. En çok izlenen filmler listesinin ilk sırasında Konya’ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu alan Recep İvedik 6 yer aldı. 8 Kasım 2019 yılında vizyona giren filmin günümüzde hala popülerliğini devam ettirdiğini görüyoruz.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında bu yıl vizyona giren Zack Snyder's Justice League isimli film bulunuyor. Yönetmenliğini Zack Synder'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Amy Adams, Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa ve Diane Lane gibi isimler yer alıyor.

Üçüncü sırada Karlar Ülkesi filmi yer alırken dördüncü sırada ise 16 Şubat 2017 tarihinde vizyona giren Recep İvedik 5 filmi bulunuyor. Paylaşılan listenin beşinci sırasında aksiyon, bilim kurgu ve gerielim ögelerine sahip olan Godzilla vs. Kong isimli yapım konumlandı.

Altıncı sırada yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği The Witches filmi bulunuyor. Dijital TV platformunda bu yılın ilk dokuz ayında en çok izlenen filmler listesinin yedinci sırasında Sünger Bob Filmi: Sünger Karaya Çıkıyor yer aldı.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği Kayhan, listenin sekizinci sırasında konumlandı. 8 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren komedi filmini Tenet isimli bilim kurgu filmi takip etti.

Tivibu'da En Çok İzlenen Animasyon Belli Oldu

Tivibu'da 2021 yılında en çok izlenen animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde) oldu. En fazla izlenen animasyon filmleri arasında Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4), The Emoji Movie (Emoji Filmi), Lego Movie (Lego Filmi) ve Lego Movie 2 (Lego Filmi 2) bulunuyor.