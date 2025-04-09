Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: 32 Maddelik Yeni Yasa Yolda!

Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kurallarının ihlalini önlemeye yönelik yeni bir düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Detaylar haberde.

32 Maddelik Yasa Tasarısı Yakında Meclise Sunulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte kural ihlallerini azaltmak amacıyla hazırlanan kapsamlı bir yasal düzenlemenin yakında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Bakanlık tarafından Karayolları Trafik Kanunu için hazırlanan ve toplamda 32 maddeden oluşan yeni düzenleme ile birlikte trafik kurallarına uyumun artırılması hedefleniyor.

Yerlikaya, düzenlemenin temel amacının trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguladığı açıklamasında, “Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik yeni bir kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram Tatilinde Trafik Kazaları Azaldı

Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde alınan yoğun önlemler sayesinde trafik kazası oranında düşüş yaşandığını belirten İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu yıl tatil boyunca yaşanan trafik kazalarının geçen seneye göre yüzde 4,6 oranında azaldığını açıkladı.

Toplamda 6 bin 268 kazanın meydana geldiğini duyuran Yerlikaya, bu kazalarda 10 binin üzerinde kişinin yaralandığını ve 74 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Tatil süresince 69 binden fazla polis ve jandarmanın görev başında olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı, denetimlerin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 31 oranında artırıldığını belirtti.

Denetimler kapsamında 5 milyona yakın araç kontrol edilirken, 593 binden fazla sürücüye ceza uygulandı. 48 bini aşkın araç trafikten men edilirken, 7.720 sürücünün ehliyetine el konuldu. Kazaların en büyük nedeni yine aşırı hız olarak öne çıktı. Yerlikaya, “Yaşanan kazaların yüzde 41’i hız limitlerinin aşılması nedeniyle meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü yine bu nedenle yaşamını yitirdi.” ifadelerini kullandı.

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