Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Nisan Ayı Kira Zam Oranı Açıklandı

Kira kontratı yenilemede uygulanan yüzde 25 zam sınırı 2024 yılının temmuz ayında sona erdi. Bu uygulamanın ardından kira artış oranları on iki aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmeye başlandı. Peki, nisan ayı kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK tarafından paylaşılan rapor, merak edilen soruya ışık tuttu.

Nisan Ayı Kira Zam Oranı Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplama ile beraber mart ayında konut ve işyeri kiralarında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Kira zam oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması %51,26 olarak hesaplandı. Bu da kira sözleşmesi dolan ev ve iş yeri sahiplerinin kiralara yüzde 51,26 oranında zam yapabileceği anlamına geliyor. Mart ayında kira zam oranı yüzde 53,83 şeklinde hesaplanmıştı.

İki yıl boyunca kira artış oranları yüzde 25 zam ile sınırlandırılmıştı ancak geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu uygulamaya son verilmişti. Bu sınırın sona ermesi sonucunda TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden kira zammı yapılmaya başlandı. İşyeri ve konut kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden zam uygulanıyor.