Trendyol Emlak Hizmeti Açılmadan Kapatıldı

Pek çok dalda hizmet veren ve Türkiye'nin en popüler alışveriş ve e-ticaret platformlarından olan Trendyol, geçtiğimiz aylarda emlak sektörüne de giriş yapacağını açıklamış ve Trendyol Emlak hizmetini duyurmuştu. Trendyol hizmeti kullanıcılarla buluşturmaya hazırlandığı sıralarda ise bir kanun gereği süresiz bir şekilde askıya alma kararı aldı.

Trendyol'un Trendyol Emlak ile amaçladığı hizmet, kullanıcıların artık emlak alım satımlarını diğer Trendyol hizmetlerinde olduğu gibi kolaylıkla gerçekleştirebilmesiydi. Alınan kararın gerekçesi olarak 7 Temmuz tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan yeni e-ticaret kanunu gösterildi. Yeni kanunun Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermediği belirtiliyor.

Trendyol Konuyla İlgili Açıklama Yayınladı

Trendyol konuyla ilgili hizmetin hazırlık sürecinde anlaşmış olduğu emlak temsilcilerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol olarak, hizmetlerimizi çeşitlendirmek suretiyle ülkemiz e-ticaret sektörünün gelişimine katkı sunmak ve online emlak sektöründeki rekabeti ve canlılığı artırmak hedefiyle bir süre önce Trendyol Emlak girişimimizle ilgili altyapı çalışmalarını başlattık. Güçlü teknolojik altyapımız ve e-ticaret alanındaki tecrübemizle online emlak sektörünü ileriye taşıyacak örnek uygulamalarla devreye almaya hazırlandığımız bu yeni iş kolu konusunda, emlak sektöründeki paydaşlarımızı da bilgilendirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanacak yeni e-ticaret kanununa uyum sürecinde iş stratejilerimizi ve odak alanlarımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. Yeni kanun, Trendyol platformu üzerinden ya da bağlantılı bir şekilde ilan hizmetleri sunumuna izin vermemektedir. Kanuna uyum amacıyla pazarlama yatırımlarımızı ve indirimlerimizi de önemli ölçüde azaltmamız gerekecek. Oluşacak yeni piyasa yapısında Trendyol Emlak girişimimize devam etmemiz ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple, online emlak sektöründeki rekabeti alıcılar ve emlakçılar lehine canlandıracağına inandığımız emlak sektörü yatırımımızı süresiz olarak askıya almış bulunuyoruz."

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Trendyol Emlak gerek Trendyol gerek kullanıcılar için önemli bir hizmet olabilir miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.