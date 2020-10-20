Trendyol Kredi Kartı Bilgileri Çalındı İddiası Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Trendyol'un müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiası sosyal medya gündemine damga vurdu. Trendyol kredi kartı bilgileri çalındı mı? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

Trendyol kredi kartı bilgileri çalındı iddiası hakkında resmi açıklama yaptı. İşte Trendyol tarafından yapılan açıklama.

Trendyol Kredi Kartı Bilgileri Çalındı Mı?

Kullanıcılar Trendyol'un resmi Twitter hesabını etiketledi ve "kart bilgileri çalındı mı?" sorusunu sordu. Trendyol tarafından kısa süre içerisinde kullanıcılara cevap verildi. Kullanıcılara verilen yanıtta şunlar söylendi:

"Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz."

Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz. — Trendyol (@Trendyol) October 20, 2020

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Trendyol müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalınmadı. Her gün pek çok yalan bilgi sosyal medyada yayılıyor. Sosyal medyada dolaşan söylentilere inanılmaması gerekiyor.

Şirketler olası bir siber saldırı durumlarında çok kısa bir sürede önlemlerini alıyor ve KVKK'ya bildiriyor. Eğer siber saldırı, veri ihlali yaşanır ise KVKK tarafından resmi açıklama yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Vatan Bilgisayar kullanıcılarının verileri çalınmıştı ve KVKK tarafından resmi açıklama yapılmıştı.

Sizler Trendyol'un yapmış olduğu açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Trendyol'dan alışveriş yapıyor musunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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