E-ticaret Sitesi Trendyol, Sürat Kargo'yu Satın Alabilir!

Geçtiğimiz ay yapılan indirimler nedeniyle çuvallayan e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol, görünüşe göre Sürat Kargo için görüşmeler yapıyor.

Sürat Kargo'yu Bünyesine Katabilir!

Ortaya atılan yeni iddialara göre e-ticaret şirketi Trendyol, Sürat Kargo'yu bünyesine dahil etmek için görüşmeler yapıyor. Kargo tarafında önemli sorunlar ile karşı karşıya kalan şirket, son yaşananlar ile birlikte bu süreci hızlandırmak için harekete geçmiş gibi gözüküyor.

Şu an TMSF bünyesinde bulunan Sürat Kargo, olası bir satın alma ile birlikte Trendyol'un önemli bir kozu haline gelebilir. Türkiye geneline yayılmış olan lojistik ağı ile birlikte şirketin daha hızlı ve verimli bir süreç yönetebileceğini söylemek mümkün.

Çinliler Yatırıma Devam Ediyor

2018 yılının Temmuz ayında Trendyol'u bünyesine katan Alibaba Group, şirket için yaklaşık 728 milyon dolar ödeme yaptığını açıklamıştı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, Trendyol'u Türkiye'nin en iyi e-ticaret sitelerinden biri haline getirmek için uğraşıyor.

Şu an için yazdığımız tüm detayların iddiadan ibaret olduğunu ve her iki taraftan da bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Eğer söz konusu satın alım ile ilgili bir açıklama ya da doğrulama gelirse sizlere aktaracağız.