Vatan Bilgisayar'da 27 Bin Kişinin Şifresi Çalındı!

Türkiye'nin en büyük teknoloji marketlerinden biri olan Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde kullanıcı verileri çalındı. Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde bulunuldu. İşte detaylar.

Vatan Bilgisayar: 27 Bin Kişinin Şifresi Çalındı

Veri ihlalinden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada İhlalin başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın devamında giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği, ihlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği söylendi.

Ayrıca açıklamada ihlalden etkilenen kişisel verilerin vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu, İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği, İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak [email protected] uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği paylaşıldı.

Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde üyeliği bulunan kullanıcılar [email protected] adresine mail gönderek veri ihlali hakkında bilgi alabilmekte.

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