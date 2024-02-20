Trendyol Süper Lig VAR Kayıtları Yayınlanmaya Başladı: İşte 26. Hafta VAR Kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, gerek futbolseverlerin gerekse de kulüplerin talepleri doğrultusunda, Trendyol Süper Lig'in geride bıraktığımız 26. haftasından itibaren maçlardaki VAR kayıtlarının paylaşılacağını duyurmuştu.

VAR kayıtları 20 Şubat yani bugünden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalı üzerinden her hafta maçlar tamamlandıktan bir gün sonra olacak şekilde yayınlanacak.

Kayıtlar hem sesli hem de görüntülü olarak yayınlanacak ve bugün yayınlanan 26. hafta maçlarının VAR kayıtlarında da aşağıdaki maçlardaki tartışmalı kararlara yer verildi:

Trendyol Süper Lig 26. Hafta VAR Kayıtları

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

VAR kayıtlarının herkese açık şekilde yayınlanıyor olmasıyla birlikte artık futbolseverler en tartışmalı anlarda hakemlerin ne gibi diyaloglar gerçekleştirdiğini ve kararlara nasıl vardıklarını açık ve şeffaf bir şekilde görebilecekler.

Peki siz Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yeni uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.