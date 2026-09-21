7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Ai+, Nova 2 Power 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 × 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 450 nit

İşlemci: Dimensity 7100

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 48 MP (Sony IMX582, f/1.8)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

Video Kaydı: 2K 30 FPS

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde deilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megpaiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Ai+ Nova 2 Power 5G, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Ai+ Pulse 2'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Ai+ Nova 2 Power 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Ai+'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 174 dolar (8.491 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 187 dolar (9.125 TL)

Editörün Yorumu

Ai+ Nova 2 Power 5G'nin batarya kapasitesinden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli avantaj sağlayacaktır. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.