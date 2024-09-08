GTA 6 Hakkında Ortaya Çıkan Tüm Bilgiler 64 Sayfalık Bir Belgede Toplandı: Merakla Beklenen Oyunun Tüm Sızıntıları Burada!

Uzun bir süredir GTA 6 için adeta gün sayan oyunseverler, eşine az rastladığımız bir işe imza attı. Hayranlar, oyunla ilgili olarak bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntıları derleyen 64 sayfalık bir belge hazırladılar. Söz konusu döküman, Rockstar tarafından gelşiştirilen oyun hakkında pek çok bilgiyi gözler önüne seriyor. Detaylar haberde.

GTA 6 İle İlgili Tüm Sızıntılar Tek Bir Belgede Toplandı!

GTA forumları ve r/GTA6 Discord topluluğunun işbirliğiyle hazırlanan belge, oyunun oynanışından, karakterlerine; mekanlarından araçlarına kadar pek çok konu hakkında ortaya çıkan bilgileri bünyesinde barındırıyor. Belgede özellikle oyun içindeki açık dünya aktiviteleri ve kişileştirilebilir seçenekler üzerinde epey durulduğunu söyleyebiliriz.

GTA 6 için hazırlanan dökümanda ayrıca, oyunun hikayesi ve ana karakterleri hakkında da epey bilgi veriliyor. Ana karakterler Lucia ve Jason‘ın yanı sıra, Dre, Sam, Wyman, Tit ve Kai isimli bazı yan karakterler ile ilgili de çeşitli detaylar mevcut. Belge, bu karakterlerin görselleri ve kısa tanımlamalarıyla hayranlara oyunun karakterlerine dair bir ön izlenim bile sunmuş.

Hazırlanan 64 sayfalık belgede yer alan bilgilerin ne kadar doğru olup olmadığını anlamak için ise hala biraz beklememiz gerekiyor. Zira son olarak ortaya atılan iddialar, Rockstar'ın oyunu 2025'in sonu ila 20262ın başında piyasaya süreceği yönünde. Sızıntıların bulunduğu PDF belgesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...