Turistlerin Türkiye'de Paylaştığı Video TikTok'ta Viral Oldu

Allison Kuhn isimli bir kadının TikTok hesabında paylaştığı video, 20.6 milyon izlenmeye ulaşarak viral oldu. Olayın haber niteliği taşıyan tarafı ise videonun Türkiye'de gerçekleştirilen bir tekne turu hakkında olması.

Arkadaş grubu olarak katıldıkları tekne turunda verilen başlangıç yemeğinin vadedildiği gibi "5 yıldızlı" olmadığını belirten Allison Kuhn, yemekte tek bir tavuk nugget servis edilmesini eleştirdi.

5 Yıldızlı Yemek: Tavuk Nugget

Allison Kuhn, boğazda güzel bir akşam geçirmek üzere Trip Advisor sitesinden olumlu geri dönüşler alan bir tekne turuna arkadaşlarıyla katıldı. 75 dolar fiyat etiketine sahip olan tekne turu, Allison Kuhn'a göre oldukça ilginç başlamıştı ki bu durum başlangıç tabağının servis edilmesiyle arşa ulaştı.

5 yıldızlı yemek deneyimi olarak tanıtılan akşam yemeği içerisinde başlangıç tabağının tek bir tavuk nugget ve 6 mezeden oluştuğunu gören arkadaş ekibi şaşkınlıkların gizleyemedi.

Yaşanan olayları "5 yıldızlı teknede akşam yemeği rezeervasyonu yaptırdım. Başlangıcımız yalnızca tek bir tavuk nugget oldu." sözleriyle paylaşan Allison Kuhn, gönderisine "Trip Advisor'a güvenmeyin." notunu ekledi.

Ayrıca gemideki bir personelin vesikalık tarzda fotoğraflarını çekerek basılmış fotoğrafı satması hakkında şaşkınlığını gizleyemeyen arkadaş ekibi, bu durumun yaşadıkları en komik olaylardan biri olduğunu söyledi.

Tekne turunu düzenleyen organizasyon hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken tur boyunca oldukça fazla eğlendiğini ve personelin çok nazik olduğunu belirten Allison Kuhn, "Yine olsa yine yapardım." dedi.