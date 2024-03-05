Türk Araştırmacılardan Büyük Adım: Güneş Pillerinin Verimliliği %40 Artırıldı!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki Türk araştırmacılar 4 senedir TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinde ince film tabanlı güneş pilleri üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Atasoy, yürüttükleri çalışmaya dair güncel verileri AA ile paylaştı.

Güneş Pillerinin Verimliliği Artırıldı

Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dört senedir üzerinde çalışılan projede güneş hücrelerinin verimininin artırılması üzerine proje geliştirildiğinden bahseldi.

Bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya gelmesiyle oluşan güneş pillerinin hücre performansını araştırdığını anlatan Atasoy, farklı tipte atomlar katkılayarak bu malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirdiklerini söyledi.

"Aslında farklı tipteki malzemeleri uyguladık. Mangan, germanyum, gümüş gibi malzemeleri bu yapılara katkılayarak yapıların özelliklerini iyileştirme amacı güdüyoruz. Bu sayede yüzde 40 seviyesinde bir verim iyileştirmesini sağladık. Güneş enerjisi santralleri ve birçok güneş uygulaması, silisyum tabanlı güneş hücrelerinden oluşmaktadır. Silisyum tabanlı güneş hücreleriyle bizim odaklandığımız ince film tabanlı güneş hücreleri arasında birtakım farklılıklar var. İnce film tabanlı hücrelerin getirdiği birtakım artılardan söz edebiliriz. Özellikle silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kullanılan silisyum altlık yaklaşık 200 mikron mertebesinde kalınlığa sahiptir ancak bizim kullandığımız ince filmler ise bunun yüzde 1'i kadar yani 1-2 mikron mertebesinde, aynı hücre performansını ince film tabanlı hücreler ile sağlayabilmekteyiz."

Doç. Dr Yavuz Atsoy, ince film tabanlı güneş pillerinde de önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini aktardı. Kullanılan elementlerin doğada oldukça fazla olmasından kaynaklı maliyeti de fazlasıyla düşürdüklerini söyledi.

Çalışmalar sonucunda farklı tipte elementlerin kullanılmasıla güneş pillerinin verimliliği %40 oranında artırıldı. Atasay ek olarak şunları söyledi: "Bu anlamda günlük yaşamda kullandığımız telefon, bluetooth kulaklık gibi küçük elektronik eşyaların taşınabilir güneş pilleriyle şarj edilebilme imkanı da sağlayacağını düşünüyoruz."