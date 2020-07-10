Türk Girişimlere 1.9 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı

Türkiye’de 2020'nin ilk 6 ayında girişimlere yapılan yatırımlar toplamda 1 milyar 881 milyon doları geçmiş durumda. 2020’nin ilk çeyreğinde girişim pazarında 32 işletmeye 42,3 milyon dolar yatırım yapılırken ikinci çeyrekte ise 21 yatırım yapıldığı ortaya çıktı. Böylece Türk girişimcilere 1.9 milyar dolarlık yatırım yapmış oldu.

Analiz platformu Startupswatch'ın verilerine göre 2020'nin ilk yarısında Türkiye merkezli girişimler toplam 1,9 milyar dolarlık yatırım aldı. Yılın ikinci çeyreğinde yapılan girişim yatırımları da ilk çeyreğe oranla yüzde 44'lük artış yaşadı. Yatırım yapılan sektörlerin başında ise sağlık ve biyoteknoloji gibi oluşumlar yer alıyor.

Türk girişimciler 1.9 milyar dolar yatırım aldı

IFASTURK Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mesut Şenel yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada Koronavirüse rağmen girişim sektörünün büyüdüğünü ancak bazı pazarlarda aksama yaşandığına vurgu yaptı. Şenel'in açıklaması şu şekilde:

2019'un ilk 6 aylık döneminde toplam 8 milyon dolarlık yatırım yapıldığı göz önüne alındığında girişim yatırımlarının toplam tutarında ise yüzde 512'lik artış olduğu görülüyor. Pandemiyle birlikte yatırım tercihleri; sağlık, biyoteknoloji, dijital sağlık, ilaç ve yapay zekâ gibi alanlara yönelmiş durumda"

Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen girişim yatırımlarında en çok yatırım tutarının sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlere aktarılması dikkat çekerken, öne çıkan diğer alanlar ise SaaS (Hizmet olarak yazılım), perakende teknolojileri spor girişimleri oluyor.