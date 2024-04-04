Türk Hava Yolları'ndan Yeni Kampanya: Tüm Yurt İçi Uçuşlar 799 TL!

Türk Hava Yolları yeni bir ucuza bilet kampanyasıyla karşımızda. Türk Hava Yolları yeni kampanya kapsamında 4-5 Nisan 2024 tarihleri boyunca 799 TL'den başlayan yurt içi uçak biletleri satışa sunuyor.

Yalnızca yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli THY bilet kampanyası başladı. Türk Hava Yolları'nın bu yeni bilet kampanyası ile 11 Eylül - 30 Ekim tarihlerinde yapılacak yurt içi uçuşlarda yolcular tam 80 bin koltukta ucuza uçuş gerçekleştirebilecek.

Türk Hava Yolları'nın Yeni Kampanyası Hangi Uçuşları Kapsıyor?

Doğrudan Türk Hava Yolları internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyadaki indirimli biletler, yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşları kapsıyor.

Kampanya kapsamında sunulan biletler "EcoFly" pakette 799 TL, "ExtraFly" pakette İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, "PrimeFly" pakette ise 1.249 TL olarak belirlenmiş durumda. Bahsi geçen hatların dışında kalan yurt içi uçuşlarında ise ücretler "ExtraFly" pakette 1.129 TL, "PrimeFly" pakette ise 1.189 TL olacak.

Kampanya yukarıda belirttiğimiz gibi yalnızca bugün ve yarın yapılan satın alınan biletlerde geçerli olacak ve 80 bin koltuk ile sınırlandırılmış durumda. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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