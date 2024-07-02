Türkiye'nin En Çok Para Harcadığı Uygulamalar Ortaya Çıktı! Flört Uygulamaları Rekor Kırdı

Son verilere göre Türkiye, geçtiğimiz ay dünyada mobil flört uygulamalarına en fazla para harcayan ülke konumuna geldi.

Türkiye’deki insanlar Haziran ayında flört uygulamalara 20 milyon doların üzerinde para harcadı. Böylelikle bir önceki aya göre %30'luk bir artış ve dünya ortalamasının iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.

Aralarında Cinsel İçerikli Uygulamalar da Var

Uygulamalara bakıldığında dikkat çeken bir durum ise Haziran ayındaki en çok para kazanan ilk 12 uygulamanın 7 tanesi cinselliğin ön planda olmasıyla popüler olması.

Türkiye’deki kullanıcıların haziran ayında en çok para yatırdıkları uygulamalar ise şunlar: