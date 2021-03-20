Türk Telekom 5G Hız Testinde Dünya Rekoru Kırdı

Türk Telekom 5G hız testinde dünya rekoru kırıldı. Nokia ve Türk Telekom ortaklığında yürütülen 5G çalışmaları kapsamında 4,5 Gbps internete ulaşılarak bir ilk yaşandı. Peki ya 5G internet ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar.

Türk Telekom ve Nokia iş birliği çerçevesinde yürütülen son hız testinde dünya rekoru kırıldı. 5G internet hızında Nokia'yla ortaklaşa çalışmalar yapacak olan Türk Telekom, 4.5 Gbps üzeri internet hızına ulaşarak dünyada bir ilki başarmış oldu.

Nokia tarafından patentli olan 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini 8CC destekli akıllı telefonda deneyen ve istenilen hıza ulaşan Türk Telekom, Türkiye'de bunu gerçekleştiren ilk operatör olarak öne çıkıyor.

Türk Telekom'un Ankara Genel Müdürlük Binası’ndaki İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen 5G hız testinde QC SDX55 5G mmWave modülüne yer veren bir akıllı telefon kullanıldı.

Nokia 5G test şebekesi kapsamında gerçekleştirilen hız denemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık." dedi:

Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor.

Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz