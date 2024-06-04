Türkiye'deki Oyun ve Uygulama Geliştiricileri Ne Kadar Kazanıyor?

Türkiye, son yıllarda teknoloji ve yazılım alanında önemli atılımlar yaparak global ölçekte ses getiren uygulamalar geliştiren yapımcılarıyla dikkat çekiyor. Hem küresel pazarda hem de yerel pazarda büyük başarı elde eden Türk uygulama geliştiricileri, çeşitli kategorilerdeki mobil uygulamalarla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bu yapımcılar arasında özellikle mobil oyunlar ve çeşitli yardımcı uygulamalar öne çıkıyor.

Mobil uygulama pazarında, App Store ve Google Play Store'da yer alan uygulamaların kazançları, yapımcıların başarısını ve popülaritesini gözler önüne seriyor. Türk yapımcılar, bu platformlarda yüksek gelir elde ederek dünya genelinde rekabetçi bir konumda yer alıyorlar. Mayıs 2024'teki kazanç verileri, bu başarının somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de Mobil Uygulama Sektörünün Büyüklüğü

Mobil uygulama pazarı, Türkiye'de son yıllarda hızlı bir şekilde büyüyor. 2023 yılında Türkiye'de mobil uygulama pazarının büyüklüğünün 3,5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın 2024 yılında 4,5 milyar dolara, 2025 yılında ise 5,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’deki yayıncıların, AppStore ve GooglePlay'den mayıs ayı gelirleri↓ (Oyun / Oyun Dışı Kategoriler) pic.twitter.com/hE7NjeptWN — Erman Kaya (@_ErmanKaya) June 4, 2024

Örneğin, Dream Games Ltd. ve Take-Two Interactive, mobil oyunlarıyla önemli gelirler elde ederken, Codeway Dijital Hizmetler Anonim Şirketi, çeşitli yardımcı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bu yapımcıların elde ettikleri gelirler, mobil uygulama sektöründe ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor.

Dream Games, Royal Match ve Royal Kingdom gibi popüler puzzle oyunlarıyla 2024 yılı Mayıs ayında zirveye oturarak $66,268,639 aylık gelir elde etti. Codeway Dijital Hizmetler ise Chat & Ask AI by Codeway ve Cleanup: Phone Storage Cleaner gibi hit uygulamalarla $9,914,182 kazanç sağlayarak ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sıradaki AppNation, Chat & Ask AI ve Retake AI Fotoğraf Editörü gibi başarılı uygulamalarıyla $2,264,778 gelir elde etti. Scaleup Yazılım Hizmetleri, AI Chatbot Nova ve Momo - AI Photo Generator gibi popüler uygulamalarıyla $2,100,966 kazanç sağlayarak dördüncü sıradaki yerini korudu. Bu yapımcılar, mobil uygulama pazarında üstün başarılarıyla dikkat çekiyor.

Bu rakamlar, Türkiye'de mobil uygulama geliştirme sektörünün ne kadar kazançlı olduğunu gözler önüne seriyor. Başarılı uygulamalar geliştirenler, App Store ve Play Store'da büyük gelirler elde edebiliyor.

Hem global pazarda hem de yerel pazarda popüler uygulamalar geliştiren Türk yapımcılar, mobil uygulama pazarının büyümesiyle birlikte daha fazla iş imkanı ve ekonomik katkı sağlayacaktır. Türkiye'deki mobil uygulama sektörü, yenilikçi projeler ve başarılı girişimlerle büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.