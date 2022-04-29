Türk Valorant Ajanının Bozkurt İşareti Oyundan Kaldırıldı

Geçtiğimiz gün gelen güncelleme ile oyuna eklenen ilk Türk ajan Fade'in bir yeteneğinde elindeki bombayı bozkurt işaretiyle tutuyordu. Çok kısa bir süre bu hâlde kalan Fade'in animasyonu yeni gelen bir güncelleme ile değiştirildi ve bombayı tutarken yapmış olduğu bozkurt işareti oyundan kaldırıldı.

Riot Games'in en popüler oyunlarından biri olan ve ülkemizde de her geçen gün daha da popülerleşen Valorant'a nihayet Türk ajan eklendi. Özellikle tanıtım videosu, seslendirmeleri ve modellemesiyle Türk oyuncuların beğenisini kazanan karakterin hem seçim ekranında hem de bir yeteneğini kullanırken elindeki bombayı tuttuğu esnada parmakları bozkurt işareti yapıyordu.

Riot Games'in bu işareti kaldırmasının altında yatan neden hâlâ muallak. Kimi kesim Ermeni oyuncuların şikayetleri doğrultusunda kaldırıldığını iddia ederken kimi kesim modelleme hatası olduğunu belirtiyor.

Riot Çalışanları Kararın Topluluk Yorumlarıyla Alakası Olmadığını İddia Ediyor

Konuyla ilgili oyuncuların Riot çalışanlarına olan ısrarlı tepkilerinin ardından Dunpy nicki ile bilinen Bahadır Güven bu kararın altında yatan nedenin tamamen estetik kaygılar olduğunu ve topluluktan gelen yorumlara bağlı olmadığını dile getirdi.

Herkese selamlar, Fade'in tasarımındaki değişiklikle ilgili yorumlarınızı gördük. Tasarım ekibinin bu hafta yaptığı tüm değişiklikler tamamen estetik kaygılarla yapılan son dakika "VFX/SFX" değişiklikleri ve hiçbiri topluluktan gelen yorumlara bağlı değil. — Bahadir Guven (@RiotDunpy) April 28, 2022

Fade'in animasyonlarını bozkurt işaretinin kaldırılmış hâliyle aşağıdan izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu işaretin kaldırılmasının ardında yatan sebep ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.