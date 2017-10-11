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  4. Türk Yapımı Macera Oyunu GRIM - Mystery of Wasules Steam'deki Yerini Aldı!

Türk Yapımı Macera Oyunu GRIM - Mystery of Wasules Steam'deki Yerini Aldı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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5 genç arkadaştan oluşan Studio Backstage ekibi tarafından herhangi bir bütçe olmadan geliştirilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında sizlere tanıttığımız GRIM - Mystery of Wasules'in çıkış tarihi belli oldu ve oyun Steam üzerindeki yerini aldı. Türk yapımı macera oyunu 24 Ekim tarihinde oyun severler ile buluşacak.

Studio Backstage, oldukça ilginç bir hikayeyi güzel grafiklerle birleştiren oyununu şu şekilde tanımlıyor:

"GRIM - Mystery of Wasules birinci şahıs kamerasından oynanan hikaye odaklı gizem, atmosfer ve keşfetme elementleri üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda şüpheli ölümlerin ardındanki gerçeği ortaya çıkarmak için Oswald GRIM olarak Wasules'i araştıracaksınız. Oyunun aksiyon elementleri ise Spectral State modu ile kısıtlı. GRIM - MoW'un asıl amacı oyuncuyu başka bir çağa götürmek ve ona bir hikaye anlatmak. Bu dövüş, savaş, patlama ve benzeri aksiyonların oyunda olmadığı anlamına geliyor.

Dunia'da beş krallık bulunmaktadır. Dreabrog ve Glimor olarak bilinen iki krallık arasında 10 yıllık bir savaş oldu. Savaştan Dreaborg Krallığı galip olarak çıktı ve Glimor krallığı ise fethedildi. Geçen 4 yılın ardından Wasules olarak bilinen eski Glimor topraklarında şüpheli bazı ölümler başladı. Bunun üstüne de Dreaborg Hükümdarı Owen GRIM, kahramanımız Oswald GRIM'i ölümleri araştırması için Wasules Diyarı'na gönderdi.

Oyunu Oswald GRIM olarak oynayacaksınız; Dreaborg Krallığı'nın en genç ve gelecek vaadeden bilgini. Oswald olarak gerçeği ortaya çıkarmak için bulacağınız haritaları, günlükleri, devlet kayıtlarını, gizli arşivleri ve kitapları inceleyeceksiniz. Ayrıca kahramanımızın Spectral State adı verilen bir ruh hali bulunmakta. Bu ruh haline büründüğünde dünyayı farklı bir perspektiften görebiliyor ve algıları keskinleşiyor ve sürekli olarak bazı fısıltılar duymasını sağlıyor. "

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen oyunun Steam'de yayınlanmasıyla birlikte yeni bir oynanış videosu da yayınlandı:

GRIM - Mystery of Wasules'i istek listenize eklemek ve çıktığında haberdar olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Ülkemizin gelişen oyun sektöründe bu tür hikayeye ağırlık veren ve son teknolojiyi kullanan oyunları görmek oldukça güzel. Umarız benzer yapımların sayısı artar ve sektöre olan ilgi yoğunlaşır.

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ETİKETLER: macera oyunu Steam GRIM - Mystery of Wasules Studio Backstage

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