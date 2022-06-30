Türkiye'de İlk Maymun Çiçeği Vakası Görüldü

Bir süredir dünyanın pek çok ülkesinde ortaya çıkan ve vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği virüsü ülkemize de geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü açıkladı. Peki bu kişi kim ve virüsü nasıl kaptı?

Dünyada giderek yayılmaya devam eden ancak bir süredir ülkemize ulaşmayı başaramayan maymun çiçeği virüsünün ülkemizdeki ilk vakası bugün tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya göre maymun çiçeği virüsü olduğu tespit edilen ilk vaka, bağışıklık sistemi yetersizliği bulunan 37 yaşında bir hasta.

Hastanın derhâl tecrit edildiğini bildiren Bakan Koca, temaslı takibinin de yapıldığını ve başka herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirtti. Bakan Koca hastalığın solunum yoluyla değil, fiziksel temasla bulaştığını söyledi.

Maymun Çiçeği Virüsü Aşısı Üretilecek mi?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmişti ve bu nedenle de maymun çiçeği adını aldı. Bu virüs, vaka olarak ilk kez bir insanda 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Bu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda da maymun çiçeği virüsü vakası yaşanmaya başlandı.

En son 20'yi aşkın ülkede yüzlerce vaka olduğu bildirilen maymun çiçeği virüsü ile ilgili aşı da gündemdeydi. Dünya Sağlık Örgütü bu bağlamda ülkelerle ortak bir çalışma yürüterek hastalığı olabildiğince minimumda tutmaya çalışıyor.