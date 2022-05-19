Maymun Çiçeği Virüsü Hızla Yayılmaya Başladı: Belirtileri Neler?

Maymun Çiçeği virüsü birçok ülkede görüldü. Vaka sayılarının artmasının ardından çok sayıda kişinin kafasında söz konusu virüsün bir salgına dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik soru işareti oluştu. Peki, Monkeypox olarak isimlendirilen virüs nedir, belirtileri (semptomları) neler? Konuya dair detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Monkeypox vakaları artmaya başladı. İngiltere’de 2 Monkeypox vakası daha tespit edildi. 2 yeni vakanın daha tespit edilmesi ile beraber ülkedeki vaka sayısı iki hafta içerisinde 9’a çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların tespit edilmesinin ardından vatandaşları uyardı. NTV’deki habere göre İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

İnsanların bulaşma yolu ile enfekte olmasının mümkün olduğunu söyleyen UKHSA, yeni vakalardan bir tanesinin Londra’da görüldüğünü diğerlerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini belirtti.

Monkeypox yalnızca İngiltere’de görülmedi. İnsanları oldukça endişelendiren virüs, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Portekiz’de de görüldü. Aktarılan bilgilere göre İspanya’nın başkenti Madrid’de 8, Portekiz’in başkenti Lizbon’da ise 5 kişide Monkeypox görüldü.

Madrid’de tespit edilen vakaların sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklandı. İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi, ülkede görülen vakaların Monkeypox olduğu konusunda ortak görüşün olduğunu ancak kesin sonuca çeşitli incelemeleri tamamladıktan sonra varacaklarını ifade etti.

İspanya Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, tespit edilen vakalar arasında bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Virüsün şu anda çok yeni olduğunu fakat her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Simon, tüm olasılıklar üzerinde çalıştıklarının altını çizdi.

İspanya ve Portekiz’in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde de bir kişide Monkeypox tespit edildi. Bunun üzerine vakanın temas ettiği insanlar tespit edilmeye başlandı. Tedavisine hastanede devam edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Maymun Çiçeği Virüsü Belirtileri Neler?

Kas ağrıları

Şişmiş lenf düğümleri

Sırt ağrısı

Ateş

Deride döküntü

Şiddetli baş ağrısı

Halsizlik

Monkeypox virüsüne yakalanan kişilerde görülen belirtiler merak edilmeye başlandı. Yaygın görülen semptomlar arasında kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri, sırt ağrısı, ateş, deride döküntü, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik yer alıyor.