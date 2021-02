Türkiye'nin En Umulmadık Bölgelerinde Bile Kar Yağışı Olacak!

Ülkemiz geneline uzun bir zamandır bahar havası hakimdi ancak son paylaşılan bilgilere göre Türkiye'ye doğru şiddetli soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Hava olayları veri analisti David Birch, Twitter hesabında paylaşmış olduğu tweetle birlikte Türkiye'de yaşayan vatandaşlara ve buraya gelecek olan turistlere yönelik konu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Hava olayları veri analisti Birch, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye doğru gelen yıkıcı soğukluk ve kar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Birch'in paylaşımına göre Antalya civarlarında bile kar yağma olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

Atmosfer bilimleri ile ilgili veri analisti olan David Birch, Twitter'da paylaştığı tweet zincirinde soğuk havanın ve karın yoğun olacağı bölgeleri bir meteorolojik harita ile gösterdi. Analist, Türkiye'ye doğru gelen soğuk ve kar ile ilgili yaptığı açıklamada inanılmaz bir soğuğun ve karın Türkiye'ye doğru geldiğini, bu kışın soğuğu seven vatandaşlar için dahi inanılmaz bir soğuk olabileceğini ifade etti. Birch, sosyal medya platformu üzerinden paylaşmış olduğu tweetteki haritada kar yağacak olan yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

