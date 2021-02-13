Türkiye'nin En Umulmadık Bölgelerinde Bile Kar Yağışı Olacak!

Ülkemiz geneline uzun bir zamandır bahar havası hakimdi ancak son paylaşılan bilgilere göre Türkiye'ye doğru şiddetli soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Hava olayları veri analisti David Birch, Twitter hesabında paylaşmış olduğu tweetle birlikte Türkiye'de yaşayan vatandaşlara ve buraya gelecek olan turistlere yönelik konu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Türkiye'de Kar Yağışı Olacak Bölgeler

Hava olayları veri analisti Birch, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye doğru gelen yıkıcı soğukluk ve kar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Birch'in paylaşımına göre Antalya civarlarında bile kar yağma olasılığı oldukça yüksek görünüyor.

Atmosfer bilimleri ile ilgili veri analisti olan David Birch, Twitter'da paylaştığı tweet zincirinde soğuk havanın ve karın yoğun olacağı bölgeleri bir meteorolojik harita ile gösterdi. Analist, Türkiye'ye doğru gelen soğuk ve kar ile ilgili yaptığı açıklamada inanılmaz bir soğuğun ve karın Türkiye'ye doğru geldiğini, bu kışın soğuğu seven vatandaşlar için dahi inanılmaz bir soğuk olabileceğini ifade etti. Birch, sosyal medya platformu üzerinden paylaşmış olduğu tweetteki haritada kar yağacak olan yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

Update to Turkish weather.

Cold and Snow event remains on the latest model update at 06.00hrs.

I've added a sample snow depth. pic.twitter.com/oWCggxMOPD — 🇬🇧 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕀 𝔹𝕚𝕣𝕔𝕙 (@dbirch214) February 12, 2021

Önümüzdeki hafta içerisinde tüm Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası ve karın yoğun olarak görüleceği bölgeleri gösteren haritalara göre güneyde sahil kesimler hariç karın tüm Türkiye'de kendini gösterecek. Birch tarafından paylaşılan haritaya göre karın Antalya'nın sahil kesimlere çok yakın bölgelerinde dahi görülmesi bekleniyor.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre önümüzdeki salı günü soğuk hava kendisini göstermeye başlayacak ve kar, çarşamba gününden itibaren Antalya'nın Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Kaş ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun olarak görülecek.

Meteorolojinin tahminlerine göre sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü bir sağanak yağış meydana gelecek. Hava sıcaklıklarının yüksek kesimlerde en yüksek 5, en düşük eksi 1 dereceye; sahil kesimlerde en yüksek 12, en düşük 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri çiftçilere il genelinde zirai (tarımsal) don uyarısında bulundu. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri için yapılan zirai don uyarısında çiftçilere gerekli olan bütün tedbirleri almaları tavsiyesinde bulunuldu.