Türkiye Kart ile Toplu Taşımada Tek Kart Dönemi Başlıyor

Türkiye Kart nedir? PTT AŞ Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamayla birlikte toplu ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir döneme geçiş yapılıyor. Toplu taşıma kartı olarak tasarlanan Türkiye Kart, çevreci bir yaklaşım sergileyecek.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından yapılan açıklamayla birlikte Türkiye Kart özellikleri belli oldu.

Ülkenin farklı şehirlerinde kullanılan toplu ulaşım kartlarının tek bir kart haline dönüştürmek istediklerini dile getiren Gülten, "Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık. İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz." dedi.

PTT AŞ Müdürü'nün açıklamasına göre Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir taşıma kartı haline dönüşmesinin önünü açacak.

"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek."

Türkiye Kart nedir ve nasıl kullanılır?

Ulaşım konusunda Türkiye genelinde yapılan çalışmaların benzer sektördeki firmaların da katılımıyla gelişeceğine inanan Genel Müdür, "Scooter uygulamamız var, şu an Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu araştırıyoruz, şu an pilot bölgelerimizle başladık." dedi.

TBMM'de oylanan ve ardından kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na da değinen Gülten, çevreci bir yaklaşım sergilemek istediklerini ifade etti. "Cumhurbaşkanımız çevre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris İklim Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini ifade ettiler." dedi ve şöyle devam etti: