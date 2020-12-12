Türkiye’de Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yapılacak? İşte Tarih

Türkiye’de koronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Hurriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre ülkemizde COVID-19 aşısının ne zaman uygulanmaya başlanacağı belli oldu. Aşılama planı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye’de Koronavirüs Aşısı Tarihi Belli Oldu

Çin ile yapılan anlaşma kapsamında alınan 10 milyon aşının çift doz olarak ilk 5 milyon vatandaşa yapılması için altyapı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmada öncelikler belirleniyor, il ve ilçelere göre bir aşı haritası çıkarılıyor. Çalışmanın büyük kısmının tamamlandığını aktarıldı. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Hurriyet’teki habere göre Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşılarının nasıl taşınacağı ile ilgili hazırlıkların büyük bir kısmını tamamladı. Koronavirüs aşısı, kronik hastalığı olan vatandaşların ve evden çıkamayacak halde olan hastaların evlerinde uygulanacak. Diğer aşılarda uygulanan takip sistemi, COVID-19 aşısı için de uygulanacak. Bunun için bir veritabanı oluşturulacak. Oluşturulan veritabanı üzerinden aşı yaptıran vatandaşlar görülebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sağlık kurumlarına bir yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, sağlık kurumlarının aşı uygulanacak personel listesi oluşturmaları istendi. Oluşturulacak listede daha önce virüse yakalanmamış personellerin yer alacak. COVID-19’a karşı geliştirilen aşının hazırlanması için 10 ile 13 gün arasında bir süre gerekiyor. Paylaşılan bilgilere göre aşıların yapılmaya başlanamsı 25 Aralık tarihini bulabilir.

Ülkemizde yeni tip koronavirüs aşılarının taşınması için soğuk hava zinciri kullanılacak. Türkiye’de 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposunun yer aldığı fakat ihtiyaç halinde bu sayının arttırılabileceği ifade edildi. Çift doz olarak uygulanacak olan aşılar, 60 yaş üzerindeki vatandaşlara 21 veya 30 gün arayla gençlere ise 14 gün arayla uygulanacak.

Çin’den getirilen aşının koruma süresinin 6 ile 8 ay civarında olduğu belirtildi. Aktarılan bilgilere göre SinoVac tarafından geliştirilen aşıyı yaptıran kişilerin yüzde 92’sinde antikor oluştu. 2021 yılının şubat ve mart aylarında hem aşı bağıklığı hem de toplumsal bağılıklık etkenlerinden ötürü her iki kişiden biri salgının dışında yer alacağı tahmin ediliyor fakat nüfusun yüzde 50’lik kısmının virüse yakalanma ihtimalinin süreceğinden dolayı aşı yaptıranların sayısının arttırılması gerektiği belirtildi.