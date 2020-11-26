28.351 Vaka Sayısı ile Türkiye Koronavirüste Dünyada Kaçıncı Sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım 2020'de Türkiye'de 28.351 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Dünya genelinde son durum ne? Türkiye koronavirüste dünyada kaçıncı sırada? Sizler için dünya çapında açıklanan verileri bir araya getirdik.

Türkiye Koronavirüste Dünyada Kaçıncı Sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Türkiye'de 28.351 pozitif vaka tespit edildiğini 6.814 yeni hastanın olduğunu açıkladı. Peki Türkiye koronavirüste dünyada kaçıncı sırada? Diğer ülkelerde son durum ne?

Worldometers verilerine göre, 25 Kasım'da en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde pozitif vaka tespit edildi. 25 Kasım'da Amerika'da 181.124 yeni vaka tespit edildi. Amerika'nın ardından ikinci sırada Brezilya geliyor. Brezilya'da 45.449 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Brezilya'yı 44.699 yeni vaka sayısı ile Hindistan izliyor. Brezilya'dan hemen sonra 4. sırada Türkiye yer alıyor. Türkiye'de 25 Kasım'da 28.351 pozitif vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Hemen aşağıdan hazırlamış olduğumuz tabloya bakabilirsiniz.

25 Kasım 2020 En Yüksek Yeni Pozitif Vaka Sayısı Bildiren Ülkeler

25 Kasım 2020 tarihinde en yüksek yeni pozitif vaka sayısı bildiren ülkelerin listesi şu şekilde:

Dünya Sırası Ülke Adı Yeni Pozitif Vaka Sayısı 1 Amerika Birleşik Devletleri 181.124 2 Brezilya 45.449 3 Hindistan 44.699 4 Türkiye 28.351 5 İtalya 25.853 6 Rusya 23.675 7 Almanya 20.825 8 İngiltere 18.213 9 Fransa 16.282 10 Polonya 15.362 11 Ukrayna 13.882 12 İran 13.843 13 Meksika 10.794 14 Romanya 9.739 15 Arjantin 8.593

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