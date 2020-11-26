28.351 Vaka Sayısı ile Türkiye Koronavirüste Dünyada Kaçıncı Sırada?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 25 Kasım 2020'de Türkiye'de 28.351 pozitif vaka tespit edildiği açıklandı. Dünya genelinde son durum ne? Türkiye koronavirüste dünyada kaçıncı sırada? Sizler için dünya çapında açıklanan verileri bir araya getirdik.
Türkiye Koronavirüste Dünyada Kaçıncı Sırada?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020'de Türkiye'de 28.351 pozitif vaka tespit edildiğini 6.814 yeni hastanın olduğunu açıkladı. Peki Türkiye koronavirüste dünyada kaçıncı sırada? Diğer ülkelerde son durum ne?
Worldometers verilerine göre, 25 Kasım'da en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde pozitif vaka tespit edildi. 25 Kasım'da Amerika'da 181.124 yeni vaka tespit edildi. Amerika'nın ardından ikinci sırada Brezilya geliyor. Brezilya'da 45.449 yeni pozitif vaka tespit edildi.
Brezilya'yı 44.699 yeni vaka sayısı ile Hindistan izliyor. Brezilya'dan hemen sonra 4. sırada Türkiye yer alıyor. Türkiye'de 25 Kasım'da 28.351 pozitif vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Hemen aşağıdan hazırlamış olduğumuz tabloya bakabilirsiniz.
25 Kasım 2020 En Yüksek Yeni Pozitif Vaka Sayısı Bildiren Ülkeler
25 Kasım 2020 tarihinde en yüksek yeni pozitif vaka sayısı bildiren ülkelerin listesi şu şekilde:
|Dünya Sırası
|Ülke Adı
|Yeni Pozitif Vaka Sayısı
|1
|Amerika Birleşik Devletleri
|181.124
|2
|Brezilya
|45.449
|3
|Hindistan
|44.699
|4
|Türkiye
|28.351
|5
|İtalya
|25.853
|6
|Rusya
|23.675
|7
|Almanya
|20.825
|8
|İngiltere
|18.213
|9
|Fransa
|16.282
|10
|Polonya
|15.362
|11
|Ukrayna
|13.882
|12
|İran
|13.843
|13
|Meksika
|10.794
|14
|Romanya
|9.739
|15
|Arjantin
|8.593
Sizler yukarıdaki tablo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
Koronavirüs Belirtileri
Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:
- Ateş
- Titreme
- Öksürük
- Nefes Darlığı
- Yorgunluk
- Kas ve Vücut Ağrısı
- Baş Ağrısı
- Tat ya da Koku Kaybı
- Boğaz Ağrısı
- Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı
- Mide Bulantısı ya da Kusma
- İshal
YORUMLAR