Türkiye'deki Oyuncuların ve Sektörün Nabzını Tutan Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yayımlandı

Türkiye'deki oyun ve e-spor sektörünün nabzını tutan ve her yıl yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu'nun 2024 versiyonu yayımlandı. Gaming in Turkey | MENA | EU tarafından 9 yıldır gönüllülük esasıyla hazırlanan bu rapor, Türkiye'deki oyun sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak oyuncuları çeşitli konularda bilgilendiriyor. İşte detaylar.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 Yayımlandı

Dokuz yıldır aralıksız bir şekilde yayımlanan ve son üç yıldır kendi internet sitesi aracılığıyla oyuncularla buluşan Türkiye Oyun Sektörü Raporu, 2024 versiyonuyla karşımıza çıktı. Airbridge, Billonga, BlueStacksbynow.gg, Boğaziçi Ventures, ByNoGame, Türk Telekom GAMEON, GPay, JoyGame, Level Infinite, Logitech, Masamo ve Portuma gibi sponsorlarla desteklenen rapor, Türkiye'deki oyun sektörüne ve oyuncuların alışkanlıklarına ışık tutuyor.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024, yerel oyun firmaları, mobil, konsol ve PC platformlarındaki popüler oyun türleri, Türk oyuncuların satın alma, tüketim ve genel alışkanlıkları, önceki yıllara ait Türkiye oyun sektörü verilerinin ayrıntılı karşılaştırmaları, espor ekosistemi ve sektördeki yatırımlar gibi birçok farklı konuyu kapsıyor.

Rapor, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin önde gelen sektör profesyonellerinin ve oyun medyasının değerli temsilcilerinin yorumlarıyla zenginleştirildi. Gelin isterseniz sözü daha fazla uzatmadan sizi raporda yer alan ilgi çekici detaylarla baş başa bırakalım!

Türkiye Oyun Sektörü 2024 Geçtiğimiz Yılı Nasıl Yorumluyor?

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024'ün verilerine göre; Türkiye'de 92.5 milyonun üzerinde internet kullanıcısı bulunuyor. Bunun toplam nüfuse oranı ise yüzde 88,8. Yani ülkemizdeki nüfusun yüzde 88,8'i internete erişebiliyor. Bu sayı, bir önceki yıl yüzde 87,1'di.

2024 yılında ülkemizdeki sosyal medya kullanıcısı önceki yıl ile aynı kalırken, sosyal medyada geçirdiğimiz süre ise azaldı. Türkiye’nin 70M+/- sosyal medya kullanıcısı, 2024 yılında bu mecralarda günlük ortalama 2 saat 40 dakika geçirdi.

Oyun sektöründe ise aktif oyuncu sayısının 2024 yılında artarak 48M+/- bandına yükseldiği, bu oyuncuların cinsiyet oranlarının ise değişmeyerek %45 kadın, %55 erkek oyuncu bulunduğu verilerde yer alıyor.

Türkiye Oyun Sektörü 2024’te yer alan verilere göre ülkemiz oyun sektörü geçtiğimiz yıla göre dolar bazında 230M+/- USD artarak 810M+/- USD büyüklüğe ulaştı. Böylelikle Türkiye oyun sektörü 2024’te dolar bazında %39,65 büyüme gösterirken, Türk Lirası bazında ise bu oran %89,17 olarak gerçekleşti.

Türk Oyun Medyasının Gücü Bu Raporun Arkasında

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye’nin oyun, teknoloji ve espor haberleri ile sektörde adından söz ettiren medya mensupları Türkiye Oyun Sektörü 2024’e desteklerini gösterdi.

5mid, A’dan Z’ye Espor, Atarita, Başlat Tuşu, Bölüm Sonu Canavarı, BPT Oyun, Disket Kutusu, DonanımHaber, Espor Gazetesi, eSports 360, Flank Esports, Fragtist, FRPNet, Gamer Benchmark, Gamer Papers, Gamizm, HWP, Hubogi, IGN Türkiye, İndir, Misternoob, Mobidictum, Oyun Dijital, Oyun Günlüğü, OSE, PC Hocası, PlayerBros, Save Butonu, Tamindir.com, Technostory, TechnoLogic, Techolay, Teknodiot, Türk MMO, Turuncu Levye, Upcorn, VGNW, Wallbang Network ve Webtekno raporun medya sponsorları olarak yer aldı.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024 bu yıl ayrıca özel bir dijital rehber de içeriyor. Geçtiğimiz yıllarda rapor içerisinde yer alan ve ülkemizde oyun sektörünün büyümesine paralel olarak büyüyen Türkiye’deki Lokal Oyun Firmaları listesi, bu yıl dijital hale getirildi. Binlerce firma ve bağımsız geliştiricinin yer aldığı kapsamlı bu listeye buraya tıklayarak üzerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki oyun sektörünün kapsamlı bir analizini sunan ve sektöre ışık tutan Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2024’ü, dijital olarak yayınlandığı kendi internet sitesi aracılığı ile indirebilir ve rehber niteliğindeki bu kapsamlı araştırmayı inceleyebilirsiniz.