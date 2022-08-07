Türkiye Uzay Ajansı Meteor Yağmurunu Duyurdu: Siz de İzleyebilirsiniz!

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Perseids Meteor Yağmuru'nu tanıttı. 11-13 Ağustos tarihlerinde yaşanması beklenen meteor yağmuru için tüm halkı kentlerden uzaklaşıp gözleme davet etti.

Perseids Meteor Yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınından geçen Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın kalıntılarından oluşuyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntıları, yörüngede dönerken giderek parçalanması ve Dünya'ya yaklaşması sonucu kuyruklu yıldızın ilk gelişinden tam 30 yıl sonra Dünya'ya düşecek.

Meteor Yağmuru 11-13 Ağustos Tarihlerinde Türkiye'den İzlenebilecek!

Türkiye Uzay Ajansı, ülkemizden görülebilecek doğa olayını "Perseids Meteor Yağmuru'na Hazır Mısınız?" başlığıyla duyurdu. 11-13 Ağustos tarihleri arasında yaşanması beklenen meteor yağmurunu izlemek için şehirlerin ışık kirliliğinden uzak ve açık havaya sahip bir bölgeye gitmeniz gerekiyor. Eğer uygun bir bölge bulursanız gece saatlerinde kuzeydoğu yönüne bakarak meteor yağmurunu gözlemleyebilirsiniz. Meteor yağmurunun çıplak gözle de görülebileceği düşünüyor ancak daha iyi bir görüntü için dürbün ve teleskop da kullanabilirsiniz.