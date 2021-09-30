Türkiye'nin Veri Merkezi Pazarı Güçleniyor!

Türkiye, veri merkezi pazarında son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Türkiye, Avrasya bölgesi ile mevcut veri trafiğinin yüzde 95'ini dışarıdan sağlıyor.

Yeni yatırımlar açısından büyük bir potansiyele sahip olan Avrasya bölgesinde sadece İstanbul'da düzenlenen DFC Veri Merkezi Fuarı, veri merkezleri alanında ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

28-30 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, Cloud, Cyber Security, IoT, Blockchain, Software Big Data ve DevOps gibi bütün yenilikçi sektörler için oldukça büyük bir öneme sahip. Bununla birlikte yapılan teşviklerin artması ile Türkiye'deki veri merkezleri sektörü de güçlenecek.

Teşvikler, Türkiye'nin Veri Merkezi Pazarı İçin Büyük Önem Taşıyor

DCF Data Center Expo Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Türkiye'de mevcut veri merkezi beyaz alanının yaklaşık 100.000 metrekare civarında olduğunu, bu alanın kamu ve özel yatırımlarla birlikte 5 yıl içinde 400.000 metrekareye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs henüz dünyanın dört bir yanına yayılmamışken ve etkisi bugünkü gibi hissedilmezken veri merkezlerinde Ankara'da doluluk oranı yüzde 85, İstanbul'da doluluk oranı ise yüzde 80'di.

Burkay, salgından sonra veri merkezlerinin stratejik öneminin daha da anlaşıldığını ve bunun da söz konusu oranlara yansıdığını ifade ederek açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu anlamda, kullanım miktarları açısından şirket sistem odaları ve kamu kuruluşları ilk sıralarda yer alırken ardından veri işletmecileri ve bankalar geliyor. 5 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm Ofisi’nde yayınladığı rapor ile Türkiye’nin bölgede veri merkezi üssü olması ve veri merkezi sektörünün güçlendirilmesi adına atılması gereken adımları belirlemesi sektör için büyük önem taşıyor. Bu anlamda, açıklanacak teşvik de bizim için çok kıymetli."

Burkay açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı: