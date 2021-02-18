Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri Açıklandı

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2020 sonuçları belli oldu. Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri duyuruldu.

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri

Dünyanın önde gelen denetim şirketi Deloitte tarafından teknoloji firmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan Deloitte ve Facebook iş birliği ile bu yıl 15. kez gerçekleştirilen ‘Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020’ programı pandemi şartları nedeniyle online ortamda düzenlendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden birçok kurumun başarısını taçlandırdığı listede İstanbul’dan 32, Ankara’dan 11, İzmir’den 3, Kocaeli’den 2, Kayseri ve Sakarya’dan ise 1’er şirket yer aldı. Listede yer alan kuruluşlar Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı’na da aday olarak Türkiye’yi temsil edecekler.

Online araç kiralama platformu Yolcu360, Deloitte’un inovasyon ve girişimcilik konusunda önde gelen teknoloji şirketlerini ödüllendirdiği Deloitte Technology Fast 50 2020 Programı’nda büyük bir başarı kazandı.

Temelleri 2015 yılında Silikon Vadisi’nde atılan Yolcu360, son 4 yılda yüzde 10 bin 632’lik bir büyüme elde ederek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği programda birinci oldu. Yolcu 360'ın ardından Zero Density ve BluTV en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri oldu.

2020 Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler:

Yolcu360 Zero Density BluTV Finartz Architecht Pixery PAYTR Procenne Otelz.com Obilet.com

Runner Ups kategorisinde yer alan 5 şirket:

İstegelsin Bonegraft Chomar NETSYS Twin Science

Big Stars ödülünün kazananları:

Aselsan Aselsannet Karel İnnova Logo Yazılım

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: