Tweet Düzenleme Özelliği Yolda Olabilir

Elon Musk, Twitter'ı satın alma girişiminden sonra uygulamaya getirmeyi düşündüğü ilk özelliklerden birinin tweet düzenleme olduğunu belirtmişti. Bugün itibariyla artık Twitter'da resmi olarak tweetlerinizi düzenleyebileceksiniz. Fakat bu özellik, tüm tweetleri kapsamıyor. Yani en azından şimdilik normal kullanıcılar için tweet düzenleme özelliği gelmedi.

Twitter'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Twitter Notları adlı uygulama, 280 karakterden daha uzun tweet atılmasına imkan sağlıyor. Bu tweetler anasayfada görünse de alıştığımız klasik tweetlerden farklı olarak kategorilendiriliyor. Twitter, bir hikaye anlatmak isteyenler için özel olarak geliştirdikleri bu uygulamaya tweetleri düzenleme özelliğini getirdi. Aslen haber kaynağı olarak kullandıkları Revue'nin bir uzantısı olarak geliştirilen Twitter Notları'nn deneme özellikleri, ABD ve Kanada'dan bazı gazeteciler ve yazarlar için özel olarak sunulacak.

Uzmanlara göre şimdilik standart kullanıcıyı etkilemeyen bu geliştirme, Twitter'ın geniş çaplı çalışmasının bir testi olabilir. Çünkü Twitter'ın en önemli özelliklerinden olan karakter sınırının gevşetilmesi ve tweet düzenleme özelliğinin kısıtlı da olsa getirilmesi, şirkette değişim rüzgarlarının estiğine işaret ediyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi şimdilik askıda olsa da şirket üzerinde bu denli etkili olabilmesi bazı kullanıcıları endişelendirdi.

