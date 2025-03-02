Twitch Yeni Özelliği İle Yayıncıları Tekrardan Platformunda Toplayabilir!

Bundan sadece bir iki yıl önce dünyanın en popüler yayın platformu olarak öne çıkan Twitch, şu sıralar yayıncıların birer birer YouTube ve Kick gibi daha kazançlı platformlara taşınması nedeniyle eski ününü kaybetmiş durumda. Pek çok kişiye göre, bu durumun oluşmasındaki en büyük sebeplerden bazıları Twitch'in son dönemde iyice sıkılaştırdığı para kazanma şartları ve yayın kuralları.

Ancak gelen son haberler, şirketin de bunun farkına varmış olduğunu gösteriyor. Zira Twitch'in çok yakında yayıncıların para kazanma şartlarını epey esneteceği, artık Affiliate veya Partner olmayan yayıncıların da para kazabileceği iddia ediliyor.

Artık Twitch'teki Tüm Yayıncılar Para Kazabilecek

Twitch CEO’su Dan Clancy, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda platformun artık ilk kez yayın yapan kullanıcıların da para kazanmasını sağlyacağını açıkladı. Bundan böyle Affiliate veya Partner olmayan yayıncıların da para kazanabileceğini belirten Clancy, henüz yolun başındaki yayıncıların bile aboneliklerden ve Bits bağışlarından gelir elde edebileceği müjdesini verdi. Öte yandan kullanıcıların Twitch'ten para çekmesi için hala 50 dolar barajını geçmesi gerekiyor.

Şirketin bunun yanı topluluk kuralları ile ilgili politikasında da değişikliğe gideceği konuşuluyor. Daha öncesinde pek çok yayıncının Twitch'i bırakmasına neden olan bazı kurallar, kullanıcı profillerinin kapanmasına veya yayıncının uzun bir süre boyunca öne çıkarılmamasına yol açıyordu. Ancak çok yakında tüm kural ihalleri için standart sürelerin belirleneceği ve yaptırımların bu süreden sonra ortadan kalkacağı öne sürülüyor.

Ek olarak platformun hem yayıncıların hem de kullanıcıların deneyimlerini iyileştirebilecek bir dizi yeni özelliği de test ettiği söyleniyor. Bu özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Yayıncıların bortaklaşa para kazanmasını sağlayan yeni iş birliği araçları

Mobil uygulama için genişletilmiş moderasyon araçları

Yayınlarda alınan klipler için düzenleme araçları

Aktarılanlara göre platform, önümüzdeki aylarda aldığı yeni kararları uygulamaya başlarken, test ettiği bu özellikleri de yakın bir zamanda kullanıma sunacak. Peki Twitch bu yeniliklerle eski günlerine geri dönebilir mi? Bu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!