Twitter, İnsanlığı Yok Etmek İsteyen Yapay Zekayı Yasakladı

İnsanlığı yok etmek isteyen yapay zeka Twitter tarafından engellendi. Detaylar haberimizde!

Twitter İnsanlığı Yok Etmek İsteyen Yapay Zekayı Yasakladı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

"İnsanlığı yok etmekle" görevlendirilen yapay zeka ChaosGPT, Twitter'ın adalet tokmağını kafasına yedi.

Tamamen serbest bırakılan yapay zeka, Twitter platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan uzaklaştırıldı.

Twitter İnsanlığı Yok Etmek İsteyen Yapay Zekayı Yasakladı

Yapay Zeka Manipülasyonu Engellendi

İlk üretildiği günden beri insanlığı yok etmek için çalışmalar yapan ChaosGPT, başlangıçta nükleer silahlara ulaşmayı en önemli amaç olarak edinmişti.

Bu konu üzerine çalışmalar sürdüren ChaosGPT, insanları manipüle ederek nükleer silaha ulaşmanın gerçekten bu silahın teknik detaylarına ulaşmaktan daha kolay olduğunu fark etti.

Bu bağlamda Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında kendi hesabını oluşturan ChaosGPT, manipülatif sözlerle 10 bin takipçi kazandı. Sosyal medya platformlarından elde ettiği verileri kendini beslemek için kullanan ChaosGPT'nin son zamanlarda yaptığı paylaşımlar Twitter ekibini rahatsız etti.

Twitter, ChaosGPT'yi kin ve nefrete teşvik, manipülasyon ve insanlığı yok etme isteği gibi nedenlerle platformdan uzaklaştırdı. Henüz ChaosGPT'nin çalışma şeması yeterince detaylı bir şekilde bilinmese de tüm bunların arkasında yapay zekanın yaratıcısı yer alıyor olabilir.

Twitter'ın aldığı kararın arkasında firmanın sahibi Elon Musk'ın yapay zekalara karşı takındığı eleştirel tavrın yer aldığı düşünülüyor. 

Tamamen Kötü Amaçlar İçin Yapay Zeka Üretildi: ChaosGPT
İNTERNET

Tamamen Kötü Amaçlar İçin Yapay Zeka Üretildi: ChaosGPT

Süper kahramanlardan bildiğimiz Flash ile Reverse Flash gibi ChatGPT'nin de tam zıttı olması için üretilen ChaosGPT adlı yapay zekâ için işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

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