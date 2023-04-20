"İnsanlığı yok etmekle" görevlendirilen yapay zeka ChaosGPT, Twitter'ın adalet tokmağını kafasına yedi.

Tamamen serbest bırakılan yapay zeka, Twitter platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan uzaklaştırıldı.

Yapay Zeka Manipülasyonu Engellendi

İlk üretildiği günden beri insanlığı yok etmek için çalışmalar yapan ChaosGPT, başlangıçta nükleer silahlara ulaşmayı en önemli amaç olarak edinmişti.

Bu konu üzerine çalışmalar sürdüren ChaosGPT, insanları manipüle ederek nükleer silaha ulaşmanın gerçekten bu silahın teknik detaylarına ulaşmaktan daha kolay olduğunu fark etti.

Bu bağlamda Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında kendi hesabını oluşturan ChaosGPT, manipülatif sözlerle 10 bin takipçi kazandı. Sosyal medya platformlarından elde ettiği verileri kendini beslemek için kullanan ChaosGPT'nin son zamanlarda yaptığı paylaşımlar Twitter ekibini rahatsız etti.

Twitter, ChaosGPT'yi kin ve nefrete teşvik, manipülasyon ve insanlığı yok etme isteği gibi nedenlerle platformdan uzaklaştırdı. Henüz ChaosGPT'nin çalışma şeması yeterince detaylı bir şekilde bilinmese de tüm bunların arkasında yapay zekanın yaratıcısı yer alıyor olabilir.

Twitter'ın aldığı kararın arkasında firmanın sahibi Elon Musk'ın yapay zekalara karşı takındığı eleştirel tavrın yer aldığı düşünülüyor.