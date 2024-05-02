Spotify Bu Sefer Tepkilerin Odağı Oldu: Kullanıcılara Bu Kadarı da Olmaz Dedirtti!

Spotify bir süre önce getirdiği şarkı sözü özelliği ile kullanıcıların takdirini toplamıştı. Şarkıcılar, listelerde yer alan şarkılarına sözlerini ekleyerek hayranlarının görüntülemesine imkan tanıyor.

Geçen sene şarkı sözü özelliğinin ücretsiz kullanıcılardan kaldırılacağına dair bir söylenti dolaşıyordu. Hatta Spotify'ın küresel iletişim eş başkanı CJ Stanely, The Verge'e bunu test ettiklerini söylemişti.

Ücretsiz Kullanıcılar Yolun Sonu Göründü

Geçtiğimiz sene sadece söylenti olarak paylaşılan bu bilgiler, bugün devreye sokuldu. Spotify'de birçok kullanıcının öfkelenerek paylaştığı bir ekran görüntüsü, artık ücretsiz kullanıcıların şarkı sözlerinin bir kısmına ulaşabildiğini gösteriyor.

Aslında özellik ücretsiz kullanıcılardan tamamen kaldırılmadı. Sadece şarkı sözlerinin bir kısmı görünüyor ve devamının görüntülenebilmesi için de Premium abone olmaya yönlendiren bir buton yer alıyor.

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Butonun içeriğinde ise "Şarkı sözlerinde aylık bir sınır vardır." notu yer alıyor. Şarkı sözlerinin devamına erişebilmek için de kullanıcıların abone olmaları gerektiği belirtiliyor. Spotify'ın bu kararının aktif abone sayısını artırmaya yönelik bir çalışma olduğu bariz.

Tabii ücretsiz kullanıcılar sadece şarkı sözlerinin tamamını görmek için abone olur mu? Pek sanmıyoruz. Aksine ücretsiz abonelerini de kaybetmesi çok daha olası gibi görünüyor. Bunun etkilerini birkaç ay sonra görebiliriz.