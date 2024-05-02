NVIDIA Beklenen Hamlesini Yaptı: GeForce NOW, Steam Deck’te Daha Kolay Çalışacak!

NVIDIA, GeForce NOW bulut oyun hizmetinin Valve'ın Steam Deck cihazında daha kolay şekilde çalışmasını sağlayan otomatik bir komut dosyası yayınlıyor.

Komut Dosyası Ne İşe Yarayacak?

Bahsedilen komut dosyası, Google Chrome'u otomatik olarak yükleyip, tarayıcıyı gamepad kullanımını etkinleştirecek şekilde ayarlayacak. Sonrasında ise Steam kitaplığınıza bir GeForce NOW kısayolu eklenecek.

Chrome'u yüklemek ve gamepad desteğini etkinleştirmek için SteamOS uygulamasını kullanma işlemini otomatik olsa da, GeForce NOW'ın beklediğiniz gibi çalışmasını sağlamak için yine de bazı manuel ayarlamalar yapmanız gerekecek.

Eğer GeForce NOW'ı Edge'de SteamOS'ta yapılandırmayı tercih ederseniz, NVIDIA'nın hem Chrome hem de Edge için geçerli olan bazı manuel talimatlarını uygulayacaksınız.

Ayrıca, Microsoft'un Steam Deck için Xbox Cloud Gaming'i yapılandırmayı kolaylaştırmak amacıyla benzer bir yükleme komut dosyası oluşturması bekleniyor.