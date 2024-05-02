WhatsApp'a Gelecek Yeni Özellik Sayesinde Durmadan Mesajlaşmak İsteyebilirsiniz!

WhatsApp, kullanıcıların birbiriyle sohbet etmesi ve iletişim kurmasını artırmayı hedefleyen bir özelliği test ediyor. Yakında gelmesi beklenen özellik birçok kişinin hoşuna gideceği gibi bazılarının da "ne gerek vardı" diyebileceği türden.

İlerleyen dönemde gelecek olan güncelleme ile birlikte gelecek olan özellik, yakın zamanda hangi kişilerin çevrimiçi olduğunu görebilmeyi kolaylaştıracak. WaBetaInfo'nun "yakın zamanda çevrimiçi" olarak tespit ettiği özellik ile kişiler ayrıca listelenecek.

Yakın Zamanda Çevrimiçi Özelliği Nedir?

Bu özellik, WhatsApp'a girildiği zaman sağ üstteki artı (+) simgesine dokunulduğunda "Yeni Grup", "Yeni Kişi" ve "Yeni Topluluk" seçeneklerinin hemen alt kısmında yer alacak. "Yakın zamanda çevrimiçi" başlığı altında en son aktif olan kişiler görünecek.

Kullanıcıların, yeni özellik sayesinde uzun zamandır sohbet edilmeyen kişilerle iletişime geçmeyi kolaylaştıracak. Öte yandan yeni sohbetlerin de önünü açacak bu özellik hem Android hem de iOS kullanıcıların yakın zamanda sunulacak.

Son görülmesi kapalı olan kişilerin bu kısımda yer alıp almayacağı ise akıllara gelen ilk soru oldu. Son görülmesi veya çevrimiçi bilgisi kapalı olan kişiler bu listede yer alamayacak. Bu da uygulamanın kullanıcı gizliliğine duyduğu önemin altını çiziyor.