Uber'i Hackleyen Genç Hacker, Çalışanlarla Dalga Geçti

Uber, şirketin iç sistemlerinin ihlal edildiğine dair raporlar sonrası bir "siber güvenlik olayını" araştırdığını söyledi. 18 yaşında olduğunu iddia eden sözde hacker, Amazon Web Services ve Google Cloud Platform dâhil olmak üzere şirket araçlarına yönetici erişimi olduğunu söylüyor.

Kendilerine yöneltilen soruları reddeden Uber yöneticileri ise şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bir siber güvenlik olayına müdahale ediyoruz. Kolluk kuvvetleriyle temas hâlindeyiz ve ek gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız."

Honestly kind of a classy way to hack someone 😂😂😂@Uber pic.twitter.com/fFUA5xb3wv — Colton (@ColtonSeal) September 16, 2022

Hacker'ın 18 Yaşında Olduğu İddia Ediliyor

Hacker, şirketin dâhili Slack sistemine bir mesaj göndererek Uber çalışanlarına kendilerini tanıtmış. Twitter'da dolaşan mesajın ekran görüntüleri, "Bir hacker olduğumu ve Uber'in bir veri ihlali yaşadığını duyuruyorum." mesajını içeriyor. Hacker daha sonra eriştiği söylenen gizli şirket bilgilerini listeledi ve Uber'in sürücülerine düşük ödeme yaptığını belirten bir mesaj yayınladı.

İddialara göre çalışanlara atılan mesaj öyle ciddiyetsizdi ki pek çok kişi bu mesajın şakadan ibaret olduğunu sanmış. Hacker, 18 yaşında olduğunu iddia etti ve The Post'a eğlence için Uber'i ihlal ettiğini ve şirketin kaynak kodunu sızdırmayı düşündüğünü söyledi.

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