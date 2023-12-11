Uber Türkiye Artık Her Yolculukta 20 TL Hizmet Bedeli Alacak!

Ülkemizdeki serüveni âdeta yılan hikâyesine dönen Uber, uzunca bir süredir sarı taksilerle hizmetlerine devam ediyor.

Bugün doğrudan Uber Türkiye'den alınan kararla mevcut üyelere iletilen mailde, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilecek yolculuklarda 20 TL sabit hizmet bedeli alınacağı açıklandı.

Konuyu aktaran Gazeteci Bülent Mumay, Uber'i taksici lobisine boyun eğmekle suçlarken, taksiciden komisyon almak yerine yolcudan hizmet bedeli almalarının doğru olmadığını belirti.

Uber Türkiye'nin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Sevgili üyemiz,

Süreçlerimizle ilgili bir güncelleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.

Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde yolculuk ücretine ekleniyor olacaktır. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacaktır. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecektir.

Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz.