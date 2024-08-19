Ubisoft'ta İşten Çıkarmalar Durdurulamıyor! 45 Kişi Daha İşten Çıkarıldı

Ubisoft, 2024 yılında üçüncü kez işten çıkarmalara giderek oyun dünyasını bir kez daha şaşırttı. Bu kez, Ubisoft San Francisco ve Red Storm Entertainment stüdyolarında toplamda 45 çalışan işten çıkarıldı. Şirket, bu kararı gelecekteki iş ve geliştirme hedeflerine uyum sağlamak amacıyla aldığını açıkladı.

Ubisoft San Francisco, özellikle XDefiant projesiyle tanınırken, Red Storm Entertainment ise iptal edilen The Division: Heartland oyunu üzerinde çalışıyordu. Peki bu iki stüdyodaki çalışanların işten çıkarılması, projeleri nasıl etkiledi? İşte ayrıntılar…

Ubisoft, Yenilenme Amacıyla 45 Kişiyi İşten Çıkardı

The Division: Heartland projesinin iptali, Ubisoft için büyük bir darbe olmuştu. Şirket, bu projeye üç yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışmış ve bazı çalışanları XDefiant ve Rainbow Six gibi diğer projelerine kaydırmıştı. Ancak, bu durum bile işten çıkarmaların önüne geçemedi.

Ubisoft'un bu yıl içindeki işten çıkarmaları sadece bu iki stüdyo ile sınırlı kalmadı. Daha önce Toronto stüdyosunda da 33 çalışan işten çıkarılmıştı. Şirket, bu adımları atarak Assassin's Creed ve Star Wars Outlaws gibi büyük bütçeli ve yüksek beklentilerle beklenen projelerine odaklanmayı amaçlıyor.

Ubisoft'un bu zorlu kararları, sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil. Şirket, aynı zamanda finansal zorluklarla mücadele ediyor ve büyük bir hit oyunun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bu nedenle, Assassin's Creed Shadows gibi yeni projelerle oyunculara ulaşmayı ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ubisoft'un bu hamleleri, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir yandan şirketin geleceği için doğru adımlar attığı, diğer yandan da birçok oyuncunun ve çalışanın endişelerini artırdığı belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde Ubisoft'un bu stratejilerin sonuçlarını görecek ve oyun dünyasının geleceği hakkında daha net bir fikir sahibi olacağız.